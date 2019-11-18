Испания — Румыния. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 18 ноября 2019 года

В десятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Испании 18 ноября на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде сыграет с Румынией. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Испания — Румыния.

Испания

В девяти играх отборочной кампании к Чемпионату Европы испанцы смогли набрать 23 очка и стать безоговорочными лидерами турнирной таблицы Группы F.

Стартовала «красная фурия» в этом цикле с побед над Норвегией (2:1) и Мальтой (2:1), после чего летом Испания без сопротивления разобралась с Фарерскими островами (1:4) и Швецией (3:0).

А в первом противостоянии с румынами подопечные Роберта Морено победили «трехцветных» со счетом 1:2. А в 6 туре квалификации дубль Родриго и Пако Алькасера принесли команде три очка в игре с Фарерскими островами (4:0).

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В октябре «красная фурия» дважды оступилась, из-за чего не смогла завоевать максимальное количество баллов. Испания сыграла вничью с Норвегией (1:1) и Швецией (1:1), а 15 ноября в Кадисе хозяева разнесли скромную Мальту (7:0).

Румыния

В своих девяти поединках квалификации румыны набрали 14 очков и заняли третье место в таблице, отстав от Швеции на 4 балла.

В 1 туре отборочной кампании «трехцветные» потерпели поражение от шведов (2:1), но затем у себя дома они разгромили Фарерские острова (4:1).

В июне Румыния разошлась миром с Норвегией (2:2), а также взяла верх над Мальтой (0:4), после чего осенью подопечные Космина Контры уступили Испании (1:2), а чуть позже обыграли Мальту (1:0).

В октябре «желтые цыплята» разобрались с Фарерскими островами (0:3) и сыграли вничью с Норвегией (1:1). А в судьбоносном матче в Бухаресте за путевку на Евро хозяева оказались слабее Швеции (0:2).

Прогноз

На победу Испании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,14, на ничью — 7,40, а на победу Румынии — 26,0.

Несмотря на отсутствие турнирного значения, испанцы с сильным составом сумеют воспользоваться игровыми проблемами гостей. Наш прогноз на матч — Испания забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,74. 0