Аргентина — Уругвай. Прогноз (к. 2.00) и ставки на товарищеский матч 18 ноября 2019 года

В товарищеском поединке сборная Аргентины 18 ноября на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве (Израиль) сыграет с Уругваем. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на Аргентина — Уругвай.

Аргентина

Последний на сегодняшний день официальный матч команда провела 6 июля. В борьбе за третье место на Копа Америка голы Агуэро и Дибалы подарили сборной победу над Чили (2:1).

После завершения данного турнира Аргентина приняла участие в пяти контрольных поединках. 6 сентября в Лос-Анджелесе бело-голубые вновь сыграли с чилийцами, но на этот раз встреча завершилась ничьей 0:0.

Спустя несколько дней подопечные Лионеля Скалони уверенно переиграли Мексику (4:0), а 9 октября аргентинцы расписали мировую с Германией (2:2).

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Затем в Испании Аргентина разгромила Эквадор (6:1), после чего победила в Саудовской Аравии Бразилию — 1:0.

Уругвай

Уругвайцы провалили Копа Америка. В группе они показали себя хорошо, но вот в плей-офф они провалились, поскольку проиграли в 1/4 финала сборной Перу по серии пенальти.

После этого «небесно-голубые» проводят только контрольные поединки.

Так, «небесные олимпийцы» сыграли вничью со сборной США (1:1). В сперва 12 октября уругвайцы победили Коста-Рику (2:1).

Затем они дважды противостояли Перу, и если первый матч выиграли 1:0, то во втором довольствовались ничьей 1:1.

В прошлом своем поединке «Селесте» обыграли на выезде Венгрию 2:1.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают номинальных хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех номинальных гостей оценивается в 4,60, а ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,00. 0