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    Продолжит ли «Краснодар» борьбу за выход из группы?

    «Краснодар» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Краснодар» — «Трабзонспор»
    «Краснодар»
    В четверг, 7 ноября, «Краснодар» будет принимать на своем поле турецкий «Трабзонспор» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 20:55 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Трабзонспор».
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 07 Ноября 2019 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:55 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
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    Коэффициенты на матч
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    «Краснодар»

    «Быки» начали еврокубки в квалификации Лиги чемпионов, где победили «Порту» (0:1 дома и 3:2 в гостя), но разгромно уступил «Олимпиакосу» (0:4 в гостях и 1:2 дома) и отправился в Лигу Европы.

    В стартовом матче группового этапа ЛЕ «быки» были на выезде разгромлены швейцарским «Базелем» (0:5), дважды пропустив до перерыва и трижды — после.

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    В матче 2-го тура «Краснодар» на своем поле проиграл испанскому «Хетафе» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме, отыграв мяч в концовке, но не сумев спастись.

    В 3-м туре «быки» отправились на выезд в Турцию, где одержали непростую победу над «Трабзонспором» (2:0), дважды забив после перерыва.

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  • 04/11/2019

    • В последних матчах РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Ростовом» (2:2), уйдя в матче с ростовчанами от поражения благодаря двум забитым в компенсированное время голам.

    После 15 туров РПЛ «Краснодар» с 29 очками на 4-м месте, на 4 балла отставая от лидеров. Разница мячей 29-17, по 4 гола забили Игнатьев и Сулейманов, по 3 мяча у Ари и Берга.

    «Трабзонспор»

    Турки начали с 3-го раунда квалификации ЛЕ, одолев пражскую «Спарту» (2:2 на выезде, 2:1 дома). В раунде плей-офф «Трабзонспор» благодаря голам на выезде прошел афинский АЕК (3:1 в гостях, 0:2 дома).

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    В групповом этапе «Трабзонспор» стартовали с выездного поражения от испанского «Хетафе» (0:1), пропустив единственный мяч в середине первого тайма.

    Во втором туре подопечные Унала Карамана на своем поле сыграли вничью с швейцарским «Базелем» (2:2), обменявшись голами сначала в первом, а потом и во втором тайме.

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    • Третий раунд завершился домашним поражением от «Краснодара» (0:2). Минимальный счет и шансы на спасение хозяев сохранялись до последней минуты, когда Вильена забил второй мяч.

    В последних матчах «Трабзонспор» в рамках чемпионата Турции на выезде спасся во встрече с «Истанбулом» (2:2) и дома уступил «Гезтепе» (0:1).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В чемпионате Турции «Трабзонспор» с 16 очками после 10 туров занимает 5-е место, на 3 балла отставая от лидера. Разница мячей 19-13, 6 голов забил Александр Серлот.

    В группе С «Краснодар» с 3 очками и разницей мячей 3-7 занимает 3-е место, у «Трабзонспора» 1 балл и разница мячей 2-5. Лидируют «Базель» (7) и «Хетафе» (6 очков).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Краснодара» — 1.60, победа «Трабзонспора» — 5.25, ничья в основное время — 4.20.

    Обе команды не лучшим образом провели последние матчи, «быки» играют нестабильно, но можно дать прогноз, что на своем поле «Краснодар» не проиграет.

    Туркам нужно побеждать и забивать, можно ожидать результативного матча. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.75 и «Обе забьют» за 1,80. 0

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