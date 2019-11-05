«Боруссия» Д — «Интер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года

«Боруссия» Д
После трех матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов немецкий коллектив с 4 очками на своем счету идет третьим в Группе F. Сейчас «Интер» опережает дортмундцев лишь по дополнительным показателям.
На старте своего еврокубкового пути «шмели» в родных стенах расписали мировую с «Барселоной» (0:0), а во втором туре ЛЧ подопечные Люсьена Фавра взяли верх над пражской «Славией» (0:2).
В первом поединке с «Интером» в Милане гости уступили (2:0). Затем в чемпионате Германии «Боруссия» Д сыграла вничью с «Шальке» (0:0).
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В 1/16 финала Кубка страны черно-желтые одолели «Боруссию» М (2:1), а в 10 туре Бундеслиги дортмундцы разобрались с «Вольфсбургом» (3:0).
«Интер»
В своих трех матчах группового этапа ЛЧ миланский клуб набрал 4 балла, заняв второе место в квартете F.
В первом поединке на евроарене «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» вырвал ничью на 92 минуте в битве со «Славией» Прага (1:1), а в следующей игре гости на «Камп Ноу» уступили «Барселоне» (2:1).
В домашней встрече третьего тура Лиги чемпионов подопечные Антонио Конте взяли верх над «Боруссией» Д (2:0), после чего в родных стенах хозяева разошлись миром с «Пармой» в Серии А (2:2).
Затем в десятом туре итальянского первенства «нерадзурри» одолели «Брешию» (1:2), а несколькими днями позже миланский коллектив обыграл «Болонью» на выезде. На 92 минуте Лукаку реализовал пенальти, а матч закончился со счетом 1:2.
Прогноз
На победу «Боруссии» Д в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 2,02, на ничью — 3,55, а на победу «Интера» — 3,85.
Имея одинаковое количество очков, оба коллектива постараются опередить оппонента по таблице, завоевав победу на «Сигнал Идуна Парк». Наш прогноз — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,73. 0