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    Бой за 3 очка в Дортмунде

    «Боруссия» Д — «Интер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Боруссия» Д — «Интер»
    Торган Азар
    В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Интер».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 05 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.70
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    «Боруссия» Д

    После трех матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов немецкий коллектив с 4 очками на своем счету идет третьим в Группе F. Сейчас «Интер» опережает дортмундцев лишь по дополнительным показателям.

    На старте своего еврокубкового пути «шмели» в родных стенах расписали мировую с «Барселоной» (0:0), а во втором туре ЛЧ подопечные Люсьена Фавра взяли верх над пражской «Славией» (0:2).

    В первом поединке с «Интером» в Милане гости уступили (2:0). Затем в чемпионате Германии «Боруссия» Д сыграла вничью с «Шальке» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В 1/16 финала Кубка страны черно-желтые одолели «Боруссию» М (2:1), а в 10 туре Бундеслиги дортмундцы разобрались с «Вольфсбургом» (3:0).

    «Интер»

    В своих трех матчах группового этапа ЛЧ миланский клуб набрал 4 балла, заняв второе место в квартете F.

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    • В первом поединке на евроарене «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» вырвал ничью на 92 минуте в битве со «Славией» Прага (1:1), а в следующей игре гости на «Камп Ноу» уступили «Барселоне» (2:1).

    В домашней встрече третьего тура Лиги чемпионов подопечные Антонио Конте взяли верх над «Боруссией» Д (2:0), после чего в родных стенах хозяева разошлись миром с «Пармой» в Серии А (2:2).

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    Затем в десятом туре итальянского первенства «нерадзурри» одолели «Брешию» (1:2), а несколькими днями позже миланский коллектив обыграл «Болонью» на выезде. На 92 минуте Лукаку реализовал пенальти, а матч закончился со счетом 1:2.

    Прогноз

    На победу «Боруссии» Д в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 2,02, на ничью — 3,55, а на победу «Интера» — 3,85.

    Имея одинаковое количество очков, оба коллектива постараются опередить оппонента по таблице, завоевав победу на «Сигнал Идуна Парк». Наш прогноз — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,73. 0

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    «Боруссия» Д — «Интер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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