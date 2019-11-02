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    «Челси» реабилитируется за неудачу в Кубке лиги

    «Уотфорд» — «Челси». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Уотфорд» — «Челси»
    Фрэнк Лэмпард
    В 11 туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Викаридж Роуд» 2 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Ноября 2019 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 20:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.67
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    «Уотфорд»

    В десяти турах чемпионата Англии команда из одноименного города заработала всего 5 очков. Сейчас этот коллектив считается аутсайдером АПЛ, занимая последнее место в таблице.

    24 сентября «шершни» в рамках 1/16 финала Кубка лиги взяли верх над «Суонси» (2:1). И после успеха «Викаридж Роуд» «Уотфорд» больше не побеждал.

    В 7 туре Премьер-лиги подопечные Кике Санчеса Флореса потерпели поражение от «Вулверхэмптона» (2:0), а затем трижды сыграли вничью.

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    «Желтая армия» расписала мировую с «Шеффилдом Юнайтед» (0:0), с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Борнмутом» (0:0). А 29 октября «шершни» вылетели из Кубка лиги, уступив «Эвертону» в гостях (2:0).

    «Челси»

    На данный момент лондонская команда идет четвертой в турнирной таблице Премьер-лиги. Сейчас на счету этого коллектива имеется 20 баллов.

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    • После поражения от «Ливерпуля» в 6 туре (1:2) «аристократы» провели победную серию из семи матчей. В 1/16 финала Кубка лиги «Челси» разгромил «Гримсби» (7:1), а затем в АПЛ одолел «Брайтон» (2:0).

    В Лиге чемпионов подопечные Фрэнка Лэмпарда взяли верх над «Лиллем» (1:2), а в домашнем первенстве синие разобрались с «Саутгемптоном» (1:4) и «Ньюкаслом» (1:0).

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    После этого в еврокубках лондонцы оказались сильнее «Аякса» (0:1), а чуть позже «Челси» победил «Бернли» (2:4). Но в 1/8 финала Кубка лиги на «Стэмфорд Бридж» хозяева проиграли МЮ (1:2) и попрощались с турниром.

    Прогноз

    Победа «Уотфорда» в игре 11 тура АПЛ оценивается коэффициентом 5,10, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,30, а на победу «Челси» — 1,64.

    Несмотря на поражение от МЮ, лондонская команда находится в хорошей форме. На «Викаридж Роуд» гости сделают все, чтобы завоевать 3 очка и закрепиться в верхней части таблицы. Наш прогноз на матч — победа «Челси» с коэффициентом 1,64. 0

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