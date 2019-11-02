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    Остановит ли «Болонья» «Интер»?

    «Болонья» — «Интер». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч чемпионата Италии 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Болонья» — «Интер»
    «Интер» идет на втором месте Серии А
    В 11 туре итальянской Серии А «Болонья» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль'Ара» 2 ноября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Болонья» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.05
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    «Болонья»

    После 10 туров итальянской Серии А «Болонья» располагается на 10-м месте в таблице с 12 очками.

    Начался сезон для коллектива не с чемпионата, а с Кубка Италии. В матче 1/32 финала команда без всяких трудностей переиграла «Пизу» (0:3).

    На старте Серии А была ничья с «Вероной» (1:1), а затем — победы над СПАЛом (1:0) и «Брешия» (4:3).

    В следующих пяти матчах победить не удавалось — фиаско против «Ромы» (1:2), «Ювентуса» (1:2) и «Удинезе» (0:1), а также ничья с «Дженоа» (0:0) и «Лацио» (2:2).

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    Только после этого случился выигрыш — над «Сампдорией» (2:1) дома, но уже в прошлом туре команда проиграла «Кальяри» (2:3).

    «Интер»

    «Интер» идет на второй позиции, ведя борьбу за первую строчку с «Ювентусом». Команда Конте старается не терять баллы в подобных противостояниях и пока что ей это удается.

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  • 28/10/2019

    • Поражение 1:2 от «Юве» четыре тура назад стало первым для гостей в этом сезоне Серии А. После фиаско «нерадзурри» выиграли 4:3 у «Сассуоло».

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    Однако затем команда все же потеряла два пункта, сыграв вничью с «Пармой» (2:2). И только в прошлом туре к команде вернулись победы, когда была обыграна «Брешия» (2:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0

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