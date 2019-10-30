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    Будут ли трудности у «Зенита» с середняком ФНЛ?

    «Зенит» — «Томь». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Зенит» — «Томь»
    Игроки «Зенита»
    В рамках 1/8 финала Кубка России «Зенит» будет принимать томскую «Томь». Встреча пройдет 30 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Томь».
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    Футбол. Россия. Кубок 30 Октября 2019 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:00 Томь Томь
  • Томск
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 6.55
  • 2
  • 11.50
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    «Зенит»

    Питерская команда, которая выступает на трех фронтах, пока неплохо проводит сезон. В чемпионате России «сине-бело-голубые» захватили единоличное лидерство, после того, как в последнем туре оступился «Локомотив».

    В Лиге чемпионов команда Сергея Семака после трех туров группового этапа идет второй в своем квартете имея на счету четыре очка.

    В этом розыгрыше Кубка России «Зенит» успел пройти уже один раунд, расправившись в гостях на предыдущей стадии с красноярским «Енисеем» (2:1), играя не основным составом.

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    • В своих последних пяти играх питерцы выиграли в четырех из них (только раз «всухую») и раз проиграли (в ЛЧ на выезде немецкому «РБ Лейпцигу» — 1:2).

    «Томь»

    Томская команда, которая в прошлом сезоне участвовала в переходных матчах за место в РПЛ, в этом розыгрыше идет в середине турнирной таблице ФНЛ.

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    После 20 туров первенства первой российской лиги «сибиряки» с 30 очками разместились на девятой позиции, отставание от первой четверки на восемь очков.

    На данный момент у «зелено-белых» 7-матчевая беспроигрышная серия, где они трижды выиграли и четыре поединка закончили вничью. В последних пяти играх с их участием более двух голов в матче не забивалось.

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    Томичи в этом кубковом розыгрыше успели преодолеть уже два этапа. В 1/32 финала они выбили второлиговый «Иртыш» (2:0), а на следующей стадии они разгромили высшелиговый «Тамбов» (4:0).

    Последний раз эти команды пересекались в сезоне 2016/2017 в рамках РПЛ. И тогда «Зениту» дважды удалось обыграть соперника: 2:0 в гостях и 1:0 дома.

    Прогноз на «Зенит» — «Томь»

    Хозяева имеют подавляющее преимущество в классе над своим соперником и даже не основным составом будут делать ставку только на победу. Думаем, что питерцы выиграют «всухую». 0

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