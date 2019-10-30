«Зенит» — «Томь». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года

В рамках 1/8 финала Кубка России «Зенит» будет принимать томскую «Томь». Встреча пройдет 30 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Томь».

«Зенит»

Питерская команда, которая выступает на трех фронтах, пока неплохо проводит сезон. В чемпионате России «сине-бело-голубые» захватили единоличное лидерство, после того, как в последнем туре оступился «Локомотив».

В Лиге чемпионов команда Сергея Семака после трех туров группового этапа идет второй в своем квартете имея на счету четыре очка.

В этом розыгрыше Кубка России «Зенит» успел пройти уже один раунд, расправившись в гостях на предыдущей стадии с красноярским «Енисеем» (2:1), играя не основным составом.

В своих последних пяти играх питерцы выиграли в четырех из них (только раз «всухую») и раз проиграли (в ЛЧ на выезде немецкому «РБ Лейпцигу» — 1:2).

«Томь»

Томская команда, которая в прошлом сезоне участвовала в переходных матчах за место в РПЛ, в этом розыгрыше идет в середине турнирной таблице ФНЛ.

После 20 туров первенства первой российской лиги «сибиряки» с 30 очками разместились на девятой позиции, отставание от первой четверки на восемь очков.

На данный момент у «зелено-белых» 7-матчевая беспроигрышная серия, где они трижды выиграли и четыре поединка закончили вничью. В последних пяти играх с их участием более двух голов в матче не забивалось.

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Томичи в этом кубковом розыгрыше успели преодолеть уже два этапа. В 1/32 финала они выбили второлиговый «Иртыш» (2:0), а на следующей стадии они разгромили высшелиговый «Тамбов» (4:0).

Последний раз эти команды пересекались в сезоне 2016/2017 в рамках РПЛ. И тогда «Зениту» дважды удалось обыграть соперника: 2:0 в гостях и 1:0 дома.

Прогноз на «Зенит» — «Томь»

Хозяева имеют подавляющее преимущество в классе над своим соперником и даже не основным составом будут делать ставку только на победу. Думаем, что питерцы выиграют «всухую». 0