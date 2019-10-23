«Лилль» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 23 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» 23 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Валенсия».

«Лилль»

В Группе Н представители Франции являются единственным командой, которая имеет 0 очков после двух матчей в Лиге чемпионов. Из-за этого клуб из одноименного города находится на последнем месте в таблице.

На старте еврокубков подопечные Жерара Лопеса крупно уступили «Аяксу» в Амстердаме (3:0). А через несколько дней «доги» расписали мировую с «Ренном» в домашнем первенстве (1:1).

В 7 туре Лиги 1 «Лилль» одолел «Страсбур» (2:0), а в поединке на «Альянц Ривьере» гости сыграли вничью с «Ниццей» (1:1).

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Следующая встреча в Лиге чемпионов закончилась для французов поражением в битве с «Челси» (1:2). Затем «доги» не выявили сильнейшего в противостоянии с «Нимом» (2:2), а в 10 туре «Лилль» проиграл «Тулузе» (2:1).

«Валенсия»

На данный момент испанский коллектив идет третьим в квартете Н с 3 очками в активе. Сейчас оранжевые отстают от «Челси» лишь по разнице голов.

Победив лондонцев в первой встрече Лиги чемпионов (0:1), «Валенсия» дважды сыграла вничью в Примере с «Леганесом» (1:1) и «Хетафе» (3:3).

Затем «летучие мыши» в Бильбао одолели «Атлетик» (0:1). Но во втором матче в ЛЧ хозяева на «Месталье» крупно уступили «Аяксу» (0:3).

В 8 туре Ла Лиги подопечные Альберта Селадеса взяли верх над «Алавесом» (2:1), а после паузы на отборочный цикл к Евро-2020 оранжевые разошлись миром с «Атлетико» (2:2).

Прогноз

На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничью — 3,35, а на победу «Валенсии» — 2,70.

Наш прогноз на матч — «Валенсия» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,85. 0