«Сассуоло» — «Интер». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Италии 20 октября 2019 года

В восьмом туре итальянской Серии А «Сассуоло» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Мапеи — Читта-дель-Триколоре» 20 октября. Начало встречи — в 13:30 мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Интер».

«Сассуоло»

Сейчас на счету команды из одноименного итальянского города имеется 6 матчей, в которых этот коллектив заработал 6 баллов, из-за чего он довольствуется 15 позицией в турнирной таблице.

Старт итальянского первенства начался для черно-зеленых с поражения от «Торино» (2:1). Но в домашней встрече с «Сампдорией» хозяева разгромили гостей (4:1).

15 сентября «Сассуоло» на выезде уступил «Роме» (4:2), но в 4 туре Серии А подопечные Роберто де Дзерби крупно переиграли СПАЛ (3:0).

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Затем черно-зеленые оказались слабее «Пармы» (1:0). Единственный мяч — это автогол от Бурабиа, который влетел в ворота на 95 минуте. Ну а в 6 поединке чемпионата «Сассуоло» не справился с «Аталантой» (1:4).

«Интер»

В семи поединках в рамках Серии А миланский коллектив набрал 18 очков, но потерял лидерство в турнирной таблице. Сейчас «интеристы» идут вторыми в общем рейтинге чемпионата.

На старте сезона подопечные Антонио Конте разгромили «Лечче» (4:0), затем они победили «Кальяри» (1:2) и «Удинезе» (1:0). А в первом матче в Лиге чемпионов «нерадзурри» расписали мировую со «Славией» Прага (1:1).

В 4 туре итальянского первенства «Интер» взял верх над «Миланом» в дерби (0:2), а спустя несколько дней «змеи» одолели «Лацио» (1:0).

28 сентября черно-синие переиграли «Сампдорию» (1:3). Во втором матче в рамках ЛЧ коллектив Конте потерпел поражение от «Барселоны» (2:1), а чуть позже команда уступила «Ювентусу» в чемпионате (1:2).

Прогноз

Победу «Сассуоло» в этой встрече букмекеры оценивают коэффициентом 5,40, на ничью они предлагают котировку 3,85, а на победу «Интера» — 1,69.

Гостям грядущего матча важно победить, чтобы не отстать от «Ювентуса» в гонке за первое место. Наш прогноз на матч — победа «Интера» с коэффициентом 1,69. 0