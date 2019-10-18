«Ахмат» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России 18 октября 2019 года

В пятницу, 18 октября, московский «Локомотив» в гостевом поединке 13-го тура российской Премьер-лиги сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча, которая пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Локомотив».

«Ахмат»

Грозненский клуб начал сентябрь с выездного поражения от «Ростова» (1:2), после чего на своем поле упустил победу над «Крыльями Советов» (1:1), пропустив на 90-й минуте.

Выездной матч 1/16 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском» удалось выиграть только по пенальти — 2:2 (4:2 по пенальти).

Первый месяц осени «Ахмат» закончил выездным поражением от «Сочи» (0:2), после которого наставник команды Рашид Рахимов подал в отставку.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В тот же день на его место был назначен Игорь Шалимов, под руководством которого «Ахмат» одержал первую за два месяца победу, обыграв на выезде «Уфу» (1:0).

После 12 туров РПЛ «Ахмат» с 12 очками расположился на 12-м месте. Разница мячей 8-17, лучшие бомбардиры с 2 голами Одисе Роши и Бернард Бериша.

В прошлом сезоне «Ахмат» проиграл оба матча — 0:2 на выезде и 1:3 дома. Годом ранее оба матча закончились вничью — 1:1 в грозном и 0:0 в Москве.

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Последний раз «Ахмат» побеждал «Локо» еще в 2016 году, на своем поле. Это единственная победа в последних 10 матчах, при четырех победах Москвичей.

«Локомотив»

Москвичи начали сентябрь с домашней победы над «Сочи» (1:0), прервавшей двухматчевую неудачную серию из ничьей с «Краснодаром» (1:1) и поражения от «Ростова» (1:2).

В Лиге чемпионов подопечные Семина стартовали, одержав выездную победу над леверкузенским «Байером» (2:1).

Затем, в рамках РПЛ был обыгран «Оренбург» (3:2), после чего «Локо» вылетел из Кубка России, полурезервным составом уступив по пенальти «Балтике» -1:1 (1:4 по пенальти).

Календарь и таблица РПЛ

Затем «Локо» одержал домашнюю победу над «Зенитом» (1:0), которой едва не лишился из-за забитого питрцами в компенсированное время гола, отмененного ВАР.

Домашний матч Лиги чемпионов с «Атлетико» завершился поражением 0:2, а в последнем матче РПЛ «Локо» лома одолел тульский «Арсенал» (2:1).

После 12 туров РПЛ «Локомотив» с 26 очками возглавляет таблицу РПЛ, опережая три клуба по доп.показателям.

Разница мячей 20-11, 5 мячей забил Гжегож Крыховяк, 4 Алексей Миранчук, по 3 Эдер и Федор Смолов.

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Из-за травм не сыграет Смолов, Антон Миранчук, Михаил Лысов и Рифат Жемалетдинов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Локомотива» — 2.10, победа «Ахмата» — 3.80, ничья в основное время — 3.30.

Самый распространенный исход матчей команд — ничейный. Но можно с уверенностью прогнозировать, что «Локомотив» вряд ли проиграет в Грозном.

Матч вряд ли будет результативным. Учитывая кадровые потери «Локо» сыграет от обороны. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0