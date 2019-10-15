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    Выиграет ли Киргизия вторую игру кряду?

    Монголия — Киргизия. Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022
    Прогноз на Монголия — Киргизия
    Футболисты сборной Киргизии
    15 октября в Улан-Баторе сборная Монголии примет национальную команду Киргизии в четвертом туре второго отборочного этапа азиатской зоны ЧМ-2022. Стартовый свисток будет дан в 11:00 по Москве. Прогноз на Монголия — Киргизия.

    Монголия

    Сборная Монголии, которая на данный момент занимает 183 место в рейтинге ФИФА, начала эту отборочную компанию к ЧМ-2022 еще с первого раунда квалификации.

    На том этапе «синие волки» сломили сопротивление в 2-матчевом противостоянии команды Брунея: дома выиграли — 2:0, в гостях проиграли — 1:2.

    Второй квалификационный раунд они начали с домашней виктории над сборной Маньямы со счетом 1:0, после чего дважды проиграли, поочередно уступив Таджикистану (0:1) дома и Японии (0:6) на выезде.

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    • С тремя пунктами монголы после трех матчей разместились на четвертой позиции в группе F.

    Киргизия

    Сборная Киргизии в 2019 году впервые в своей истории участвовала в финальной части Кубка Азии, где сразу же смогла выйти в плей-офф турнира.

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    Стартовали «белые соколы» на континентальном первенстве с двух поражений кряду — от Китая (1:2) и Южной Кореи (0:1), а в третьем туре одолели Филиппины (3:1) и вышли в 1/8 финала.

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    На этом этапе киргизы только по итогам дополнительного времени уступили дорогу в четвертьфинал сборной ОАЭ — 2:3 ОТ.

    Отборочную компанию к мировому форуму в Катаре Киргизия начала с минимального поражения от Таджикистана (0:1) в гостях, а во второй игре она разгромила на своей территории Мьянму (7:0) и с тремя очками идет третьей в группе F.

    В 2017 году эти команды играли между собой в товарищеской встречи. И тогда киргизы выиграли со счетом 3:0.

    Прогноз на Монголия — Киргизия

    прогнозируем, что сборная Киргизии одержит победу в Монголии и продолжит преследовать лидеров группы. 0

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    Монголия — Киргизия. Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года. Прогноз на Монголия — Киргизия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.49
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