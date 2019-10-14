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    Как будет проходить игра в Вильнюсе?

    Литва — Сербия. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 14 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Сербии
    Прогноз на Литва — Сербия
    Футболисты сборной Сербии
    В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Литвы 14 октября на стадионе ЛФФ в Вильнюсе сыграет с Сербией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Литва — Сербия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа B 14 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Литва

    После 6 поединков в рамках квалификационных раундов к Евро-2020 сборная Литвы с 1 баллом в активе занимает последнее место в турнирной таблице Группы В.

    На старте своей отборочной кампании команда Вальдаса Урбонаса потерпела поражение от Люксембурга (2:1), а 7 июня эти коллективы не смогли выявить сильнейшего во встрече в Вильнюсе (1:1).

    В 4 туре квалификации Литва была разгромлена Сербией (4:1), а в сентябре подопечные Урбонаса уступили Украине (0:3).

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    Неудачей закончилась и другая встреча в столице. В противостоянии с португальцами хозяева были биты гостями (1:5). А в поединке 11 октября литовцы снова оказались слабее Украины (2:0).

    Сербия

    На счету сербского коллектива в отборочной кампании имеется 5 сыгранных матчей. За этот период сборная набрала 7 очков, вследствие чего сумела занять 3 место в турнирной таблице своей группы.

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    • Квалификация к Евро началась для команды со второго тура. В выездном поединке в Лиссабоне «белые орлы» разошлись миром с Португалией (1:1).

    Затем, отправившись во Львов, сербы потерпели разгромное поражение от Украины (5:0). В следующей встрече в Белграде хозяева одолели Литву (4:1).

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    После этого тренером сборной стал Любиша Тумбакович. Под его руководством команда уступила Португалии (2:4), победила Люксембург (1:0) в отборочной кампании, а также разобралась с Парагваем в товарищеском матче (1:0).

    Прогноз

    На победу Литвы в этой встрече букмекеры дают коэффициент 22,0, на ничью — 8,00, а на победу Сербии — 1,13.

    Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,55. 0

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    Литва — Сербия. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 14 октября 2019 года. Прогноз на Литва — Сербия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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