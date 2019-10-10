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    Продолжит ли Вьетнам дома обыгрывать Малайзию?

    Вьетнам — Малайзия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 10 октября 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022
    Прогноз на Вьетнам — Малайзия
    Футболисты сборной Вьетнама
    В четверг, 10 октября, во третьем туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Вьетнама на своем поле примет команду Малайзии. Начало встречи — в 16:00 по мск. Прогноз на Вьетнам — Малайзия.

    Вьетнам

    Сборная Вьетнама на последнем континентальном первенстве повторила свой лучший успех на этом турнире, выйдя в четвертьфинал, где минимально уступила Японии со счетом 0:1.

    Групповой этап на Кубке Азии-2019 «золотые звезды» преодолели всего лишь с тремя очками, переиграв Йемен (2:0), а в 1/8 финала прошли Иорданию по пенальти.

    Летом вьетнамцы взяли участие в товарищеском кубке, где сперва обыграли Тайланд (1:0), а в финале того розыгрыша они в серии послематчевых пенальти проиграли Кюрасао.

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    • В отборочной компании к предстоящему чемпионату мира Вьетнам расписал мировую с тайванцами (0:0) в гостях. С одним баллом вьетнамцы идут четвертыми в группе G.

    Малайзия

    Национальная команда Малайзии, которая на данный момент занимает 158 место в рейтинге ФИФА, начала отборочный турнир к ЧМ-2022 еще с первого квалификационного раунда азиатской зоны.

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    На том этапе малазийцы легко сломили сопротивление сборной Восточного Тимора, дважды обыграв своего оппонента: 7:1 — дома и 5:1 — на выезде.

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    Второй этап отбора «тигры» начали с выездной виктории над сборной Индонезии (3:2), а в следующем матче они проиграли команде ОАЭ со счетом 1:2.

    С тремя набранными очками сборная Малайзии идет третьей в своей квалификационной группе.

    В прошлом году эти команды провели между собой три встречи. Обе игры во Вьетнаме закончились победой хозяев (2:0 и 1:0), а в Малайзии оппоненты расписали мировую — 2:2.

    Прогноз на Вьетнам — Малайзия

    Прогнозируем, что более мастеровитые вьетнамцы на своем поле обыграют малазийских футболистов. 0

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