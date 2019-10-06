«Реал Сосьедад» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч Примеры 6 октября 2019 года

В рамках 8 тура испанской Примеры сойдутся «Реал Сосьедад» и «Хетафе». Команды проведут встречу на арене «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Старт матча в 19:30 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Хетафе».

«Реал Сосьедад»

Сентябрь выдался для баскского клуба весьма удачным. Клуб из Сан-Себастьяна начал его с домашней победы над мадридским «Атлетико» (2:0).

Затем на выезде был обыграл «Эспаньол» (3:1), а вернувшись домой подопечные Иманоля Альгуасиля разгромили «Алавес» (3:0).

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В последнем матче «Реал Сосьведад» проиграл на выезде «Севилье» (2:3) и с 13 очками после 7 туров занимает 5-е место в Примере. Разница мячей 12-7, 4 гола забил Микель Ойарсабаль.

«Хетафе»

«Синие» начали сентябрь с выездной ничьей с «Бетисом» (1:1), после чего в рамках Лиги Европы обыграли на своем поле турецкий «Трабзонспор» (1:0).

Следующий домашний матч, в рамках примеры, «Хетафе» проводил с «Мальоркой», победив 4:2. Выезд в Валенсию завершился боейвой ничьей с «летучими мышами» — 3:3.

Домашний матч с «Барселоной» подопечные Пепе Бордаласа проиграли со счетом 0:2, а в последнем матче, в рамках Лиги Европы, они на выезде одолели «Краснодар» (2:1).

После 7 туров Примеры «Хетафе» с 7 очами на 16-м месте. Разница мячей 10-11, 3 гола забил Хайме Мата.

Календарь и таблица испанской Примеры

В прошлом сезоне «Хетафе» победил на своем поле 1:0, но проиграл на выезде 1:2. Сезоном ранее «Хетафе» выиграл оба матча со счетом 2:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реал Сосьедада» — 1.95, победа «Хетафе» — 4.40, ничья в основное время — 3.30.

Баски довольно уверенно играют дома, прогнозируем, что клуб из Сан-Себастьяна не проиграет на своем поле.

«Хетафе» много пропускает, но и забивает регулярно. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,45 и «Обе забьют» за 2,15. 0