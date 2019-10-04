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    Сможет ли «Брешиа» одолеть непростого соперника?

    «Брешиа» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Италии 4 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Брешию Прогнозы на Сассуоло
    Прогноз на «Брешиа» — «Сассуоло»
    Марио Балотелли
    В седьмом туре итальянской Серии А «Брешиа» будет принимать «Сассуоло». Игра пройдет на стадионе «Марио Ригамонти» 4 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Брешиа» — «Сассуоло».
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Брешиа»

    После 6 поединков итальянского первенства команда из одноименного города занимает 15 позицию в турнирной с 6 набранными баллами.

    В этом сезоне «ласточки» еще ни разу не сыграли вничью. Во всех матчах Серии А подопечные Эудженио Корини либо побеждали, либо вовсе теряли очки.

    В 1 туре чемпионата «Брешиа» в гостях с минимальным преимуществом одолела «Кальяри» (0:1), а спустя неделю команда уступила «Милану» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    После паузы на матчи сборных бело-голубые в напряженном противостоянии не смогли справиться с «Болоньей» (3:4). Но в 4 туре Серии А благодаря голу Ромуло «ласточки» взяли верх над «Удинезе» (0:1).

    Две другие встречи первенства «Брешиа» проиграла с одинаковым счетом. Коллектив Корини потерпел поражение от «Ювентуса» (1:2) и «Наполи» (2:1).

    «Сассуоло»

    Как и ближайший оппонент, «Сассуоло» сейчас имеет в своем активе 6 очков. Команда из провинции Модена занимает 13 место в турнирной таблице.

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    • На старте сезона черно-зеленые проиграли «Торино» в гостях (2:1), но уже во втором туре смогли реабилитироваться перед фанатами, разгромив на своем поле «Сампдорию» (4:1).

    В 3 встрече в рамках Серии А «Сассуоло» потерпел поражение от «Ромы» (2:4), а спустя неделю уверенно разобрался со СПАЛом (3:0).

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    Через несколько дней в Парме гости уступили одноименной команде (1:0), а в поединке 28 сентября подопечные Роберто де Дзерби были разгромлены «Аталантой» дома (1:4).

    Прогноз

    В данном матче фаворитом считаются хозяева. На их победу букмекеры дают коэффициент 2,50, ничья оценивается в 3,50, а успех гостей — в 2,85.

    Наш прогноз на матч — «Брешиа» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,73. 0

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    «Брешиа» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Италии 4 октября 2019 года. Прогноз на «Брешиа» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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