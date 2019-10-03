«Арсенал» — «Стандард». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы лондонский «Арсенал» 3 октября примет «Стандард». Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Стандард».

«Арсенал»

На данный момент после семи туров «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 12 очками в активе.

После победы в Премьер-лиге над «Бернли» (2:1), «Канониры» три матча не выигрывали. Тем не менее, в предпоследнем поединке в АПЛ команда Эмери в меньшинстве одолела «Астон Виллу» (3:2).

В предыдущем же туре лондонцы увезли ничью 1:1 с «Олд Траффорд», где сыграли с «Манчестер Юнайтед». В первом туре групповой стадии Лиги Европы клуб разгромил на выезде «Айнтрахт» (3:0).

Тем самым коллектив не проигрывает уже шесть поединков во всех турнирах при трех победах.

«Стандард»

«Стандард» завоевал в прошедшем чемпионате Бельгии бронзовые награды. И из-за дисквалификации «Мехелена», выигравшего Кубок страны, сразу же попал в групповой этап ЛЕ.

В прошлом году «красные» также брали участие в Лиге Европы. Тогда в одной компании с «Севильей», «Краснодаром» и «Акхисаром» они заняли только третье место.

После девяти матчей текущего чемпионата Бельгии льежцы занимают второе место, имея в своем активе 19 баллов, с отставанием от лидера «Брюгге» на одно очко, у которого на игру меньше.

Клуб не знает поражений уже пять поединков кряду во всех турнирах, выиграв в четырех из них, включая и матч первого тура группы ЛЕ против «Витории Гимарайнш» (2:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 8,0, а ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0