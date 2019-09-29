«Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата Испании 29 сентября 2019 года

В седьмом туре чемпионата Испании «Севилья»будет принимать «Реал Сосьедад». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 29 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Реал Сосьедад».

«Севилья»

В течение нескольких туров чемпионата севильцы были лидерами в таблице, но из-за последних результатов команда опустилась на 7 строчку, имея 10 очков в активе.

Впервые в нынешнем сезоне Примеры красно-белые потеряли баллы в домашней встрече с «Сельтой». Открыв счет на 81 минуте, хозяева пропустили в ответ на 83, а сам поединок закончился ничьей — 1:1.

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Затем подопечные Лопетеги победили в двух матчах кряду, не пропустив при этом ни единого гола. «Севилья» одолела «Алавес» в чемпионате (0:1) и взяла верх над «Карабахом» в Лиге Европы (0:3).

После этого в Ла Лиге команда уступила «Реалу» (0:1), а также потерпела поражение от «Эйбара», ведя 0:2 после первого тайма. Итоговый результат — 3:2 в пользу хозяев.

«Реал Сосьедад»

Сейчас клуб из Сан-Себастьяна находится в хорошей форме. На данный момент эта команда с 13 очками располагается на 2 строчке в турнирной таблице чемпионата.

Оправившись от первого поражения в Примере от «Атлетика», бело-голубые начали демонстрировать неплохие результаты.

В четвертом туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» на стадионе «Аноэта» переиграл мадридский «Атлетико» (2:0), а чуть позже в Каталонии гости одолели «Эспаньол» (1:3).

В последнем на сегодняшний день поединке чемпионата подопечные Иманола Альгвасила уверенно разобрались с «Алавесом» (3:0).

Прогноз

Несмотря на турнирное положение, «Севилья» считается фаворитом встречи. На ее победу букмекеры дают коэффициент 1,83, на ничью — 3,70, а на победу «Реала Сосьедад» — 4,50.

Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,79. 0