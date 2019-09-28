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    В домашней игре «Ювентус» не будет растрачивать силы

    «Ювентус» — СПАЛ. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 28 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Ювентус Прогнозы на СПАЛ
    Прогноз на «Ювентус» — СПАЛ
    Миралем Пьянич
    В шестом туре итальянской Серии А «Ювентус» будет принимать СПАЛ. Игра пройдет на стадионе «Альянц» 28 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Ювентус» — СПАЛ.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Ювентус»

    В 5 поединках чемпионата Италии туринская команда заработала 13 очков, благодаря чему занимает 2 позицию в турнирной таблице. Сейчас «старая синьора» отстает от лидера «Интера» на 2 пункта.

    В стартовом матче в рамках Серии А «Ювентус» минимально переиграл «Парму» в гостях (0:1), а через неделю команда лишь с помощью везения завоевала три балла в поединке с «Наполи» (4:3).

    Первая потеря очков случилась в выездной встрече во Флоренции, где «зебры» разошлись миром с «Фиорентиной» (0:0). Ничьей закончился и матч в групповом этапе Лиги чемпионов. На «Ванда Метрополитано» гости не удержали преимущество и упустили победу над «Атлетико» (2:2).

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    После этого подопечные Маурицио Сарри одолели «Верону» (2:1), а также взяли верх над «Брешией» (1:2). В обоих поединках «Ювентусу» приходилось отыгрываться.

    СПАЛ

    На данный момент клуб из города Феррара считается одним из аутсайдеров первенства. В 6 турах Серии А СПАЛ сумел заработать лишь 3 очка. Сейчас команде приходится довольствоваться 19 местом в таблице.

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    • На старте сезона бело-голубые сразились с «Фералписало» в 1/32 финала Кубка Италии. На стадионе «Паоло Мацца» хозяева уверенно обыграли соперников (3:1).

    Затем подопечные Леонардо Семпличи потерпели поражение от «Аталанты» (2:3) и уступили «Болонье» в чемпионате (1:0).

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    Но в матче 15 сентября команда сотворила сенсацию, одолев у себя дома «Лацио» (2:1). К сожалению для болельщиков, следующие поединки СПАЛ вновь проиграл «Сассуоло» (3:0) и «Лечче» (1:3).

    Прогноз

    Победа «Ювентуса» в грядущем матче оценивается скромным коэффициентом 1,28, на ничью букмекеры дают котировку 5,50, а на победу СПАЛа — 13,0.

    Несмотря на турнирное положение гостей, с этим соперником не всегда бывает легко. Наш прогноз на матч — победа СПАЛа с форой +2 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Ювентус» — СПАЛ. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 28 сентября 2019 года. Прогноз на «Ювентус» — СПАЛ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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