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    «Хетафе» не будет бояться «Барселону»

    «Хетафе» — «Барселона». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Испании 28 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Хетафе» — «Барселона»
    Антуан Гризманн
    В седьмом туре чемпионата Испании «Хетафе» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» 28 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 28 Сентября 2019 года
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    •  Хетафе 17:00 Барселона Барселона
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    «Хетафе»

    Сейчас команда из пригорода Мадрида занимает 10 место в турнирной таблице Примеры с 7 очками, которые она заработала в 6 матчах.

    После поражения в стартовом поединке сезона от «Атлетико» (1:0) подопечные Хосе Бордаласа Хименеса больше никому не проигрывали. Три встречи подряд в рамках чемпионата для «Хетафе» завершились ничейным результатом с одинаковым счетом.

    Команда расписала мировую с «Атлетиком» (1:1), «Алавесом» (1:1) и «Бетисом» (1:1). Затем «городские» обыграли «Трабзонспор» в первом поединке группового этапа Лиги Европы (1:0).

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    В 5 туре Ла Лиги «Хетафе» взял верх над «Мальоркой» (4:2), а в выездной встрече с «Валенсией» оба коллектива не смогли выявить сильнейшего на «Месталье» (3:3).

    «Барселона»

    После 6 поединков в Примере каталонский гранд с 10 очками занял 5 строчку в таблице. Пока сине-гранатовые отстают от «Реала» на 4 балла, а от «Атлетико» — на 3.

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    • Уступив в 1 туре «Атлетику» (1:0) в стартовой игре сезона, подопечные Эрнесто Вальверде без Месси в составе разгромили «Бетис» во втором поединке в рамках Ла Лиги (5:2). А через неделю «Барселона» не справилась с «Осасуной» (2:2).

    За ничьей в Памплоне последовал еще один разгром со счетом 5:2. Под сине-гранатовый каток попала «Валенсия». А в первом матче Лиги чемпионов каталонский клуб расписал мировую с «Боруссией» Д в Германии (0:0).

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    Первое поражение в новом сезоне «Барселоне» нанесла «Гранада», обыграв гостей на «Нуэво Лос Карменес» (2:0). А в поединке 6 тура Примеры подопечные Вальверде победили «Вильярреал» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Хетафе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,80, на ничью — 3,50, а на победу «Барселоны» — 1,84.

    «Хетафе» — это смелая команда, которая будет готова дать бой каталонцам. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,83. 0

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