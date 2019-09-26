«Торино» — «Милан». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Италии 26 сентября 2019 года

В пятом туре итальянской Серии А «Торино» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 26 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Торино» — «Милан».

«Торино»

После четырех туров чемпионата Италии коллектив Вальтера Мадзарри занимает 10 место в таблице с 6 набранными баллами.

В нынешнем сезоне команда из Турина активно вошла в игровой тонус, соревнуясь за место в еврокубках. Но в финальной стадии квалификации Лиги Европы «быки» не прошли «Вулверхэмптон», уступив англичанам (2:3) дома и (2:1) на выезде.

А вот первый тур в Серии А начался для бордовых удачно. «Торино» на своем поле обыграл «Сассуоло» (2:1). Во втором матче чемпионата команда одолела «Аталанту» в гостях (2:3).

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Но в последующих встречах подопечные Мадзарри не набрали ни единого балла в первенстве. «Быки» неожиданно потерпели поражение от «Лечче» (1:2), а после этого оказались слабее «Сампдории» (1:0).

«Милан»

Пока коллектив из одноименного города довольствуется лишь 6 набранными очками и 12 позицией в турнирной таблице. За 4 матча в Серии А «россонери» забили лишь 2 гола, а пропустили 3.

В первом туре «дьяволы» в Удине минимально уступили «Удинезе» (1:0). Но с таким же скромным счетом «Милан» завоевал две победы подряд в следующих встречах чемпионата.

В конце лета подопечные Марко Джампаоло обыграли «Брешию» (1:0), а затем взяли верх над «Вероной» (0:1).

А вот в ответственном поединке на стадионе «Джузеппе Меацца» в миланском дерби красно-черные потерпели поражение от «Интера». Благодаря голам Брозовича и Лукаку подопечные Антонио Конте победили (0:2).

Прогноз

На победу «Торино» в матче пятого тура Серии А букмекеры дают коэффициент 2,55, ничья оценивается в 3,25. Не слишком сильно они верят в успех «Милана», давая на него котировку 3,00.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Торино» больше 1 с коэффициентом 1,67. 0