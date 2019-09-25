«Енисей» — «Зенит». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

В 1/16 финала Кубка России «Енисей» будет принимать «Зенит». Матч состоится 25 сентября на стадионе «Центральный». Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Енисей» — «Зенит».

«Енисей»

В 1/32 финала Кубка России красноярский коллектив сыграл на выезде с «Тюменью». На стадионе «Геолог» гости благодаря голу Ломакина на 82 минуте прошли дальше (0:1).

После этого «Енисей» в двух встречах в рамках ФНЛ сыграл вничью. 7 сентября команда не смогла победить «Факел» (2:2), а спустя неделю подопечные Юрия Газзаева разошлись миром с «Балтикой» (2:2).

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Отправившись на выезд в Хабаровск, красноярский клуб потерпел поражение от «СКА-Хабаровск» (2:0).

На сегодняшний день «Енисей» является худшей командой в ФНЛ. В 14 поединках сезона коллектив Газзаева сумел набрать лишь 8 очков.

«Зенит»

В последних пяти матчах в разных турнирах команда из Санкт-Петербурга победила в 4 встречах, еще раз сине-бело-голубые сыграли вничью.

После поражения в 7 туре РПЛ от «Уфы» (1:0) «Зенит» с минимальным преимуществом одолел «Спартак» (0:1).

Затем подопечные Сергея Семака на своем поле взяли верх над «Сочи» (2:1), а через неделю питерцы справились с тульским «Арсеналом» (3:1).

В первом поединке группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» расписал мировую с «Лионом» во Франции (1:1). Ну а в последнем матче в РПЛ коллектив Семака разгромил «Рубин» (5:0).

Прогноз

На победу «Енисея» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 11,5, на ничью — 6,20, а победа «Зенита» оценивается в 1,21.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,59. 0