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    «Кристал Пэлас» воспользуется усталостью «волков»

    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч АПЛ 22 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»
    Макс Майер
    В шестом туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» 22 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.75
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    «Кристал Пэлас»

    Сейчас команда Роя Ходжсона испытывает серьезные проблемы в атаке. Из-за слабой реализации моментов лондонский коллектив забил лишь 3 гола в 5 матчах, а пропустить этот клуб успел 6 мячей. С 7 очками в активе «стекольщики» занимают 12 строчку в турнирной таблице.

    В первой игре сезона «орлы» разошлись миром с «Эвертоном» (0:0), а уже следующий поединок «Кристал Пэлас» проиграл «Шеффилду Юнайтед» (1:0).

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    Затем команда сотворила сенсацию, обыграв на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» (1:2). Но вот в рамках 1/32 финала Кубка Лиги лондонцы в серии пенальти уступили «Колчестеру Юнайтед» (0:0, 4:5).

    В четвертом туре Премьер-лиги «стекольщики» сумели минимально переиграть «Астон Виллу» (0:1), а в матче 14 сентября коллектив Ходжсона крупно уступил «Тоттенхэму» (4:0).

    «Вулверхэмптон»

    «Бродяги» на данный момент являются одной из худших команд в АПЛ по набранным очкам. Сейчас на счету этого коллектива ишь 3 балла, поэтому «Вулверхэмптон» находится на 19 месте в турнирной таблице.

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    • Свой первый поединок в новом сезоне Премьер-лиги «волки» провели на выезде, расписав мировую с «Лестером» (0:0). После этого подопечные Эшпириту Санту отобрали очки у МЮ в чемпионате (1:1).

    Пока «бродяги» пытались попасть в Лигу Европы, их оппоненты по АПЛ пользовались моментом. В очередной встрече чемпионата «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Бернли» (1:1).

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    Затем «волки» потерпели три поражения подряд от «Эвертона» (3:2) и «Челси» (2:5) в чемпионате, а также от «Браги» (0:1) в 1 матче группового этапа ЛЕ.

    Прогноз

    На победу «Кристал Пэлас» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью — 3,15, а на победу «Вулверхэмптона» — 2,95.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1 с коэффициентом 1,83. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч АПЛ 22 сентября 2019 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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