«Болонья» — «Рома». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Италии 22 сентября 2019 года

В четвертом туре итальянской Серии А «Болонья» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» 22 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Болонья» — «Рома».

«Болонья»

После 3 туров итальянской Серии А команда из Болоньи располагается на 2 месте в таблице с 7 очками. За 3 матча красно-синие забили 6 голов пропустив 4.

Но начался сезон для этих ребят не с чемпионата, а с Кубка Италии. В матче 1/32 финала «Болонья» без всяких трудностей переиграла «Пизу» (0:3).

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А в первой встрече в Серии А команда на выезде расписала мировую с «Вероной» (1:1).

После этого коллектив из одноименного города только побеждал. В первом домашнем поединке сезона красно-синие на стадионе «Ренато Даль-Ара» взяли верх над СПАЛом (1:0), а в третьем туре в результативной битве «Болонья» одолела «Брешию» (3:4).

«Рома»

Подопечные Паулу Фонсеки потеряли важные очки в двух стартовых матчах чемпионата. Из-за этого команда с 5 баллами занимает 8 строчку в турнирной таблице.

В первой игре сезона «Рома» провела результативную встречу с «Дженоа», но в итоге два коллектива не выявили сильнейшего (3:3). Ничьей завершился и следующий поединок против «Лацио» (1:1).

Единственную победу в чемпионате «волки» завоевали в домашнем матче с «Сассуоло». Забив 4 гола до перерыва, римляне спокойно доигрывали 2 тайм, а итоговый счет — 4:2.

Еврокубковую кампанию желто-красные начали здорово. На своем поле коллектив Фонсеки разгромил турецкий «Башакшехир» (4:0).

Прогноз

На победу «Болоньи» в матче 4 тура Серии А букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничью — 3,65, а победу «Ромы» оценивают в 2,41.

Несмотря на еврокубковый поединок, римлянам хватит сил, чтобы противостоять хозяевам этой встречи. Поэтому наш прогноз на матч — «Рома» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,68. 0