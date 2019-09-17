ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАУспех построен на везении. ЦСКА едва не потерял очки в матче с «Тамбовом» «Зенит»РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», победы «Локо» и «Краснодара» Ансу Фати снова стал героем «Барселоны»«Барселона»: смешанные чувства перед выездом в Дортмунд
  • 20:59
    • «Краснодар» и «Крылья Советов» забили шесть голов на двоих
  • 23:52
    • «Монако» в напряженном матче уступил «Марселю»
  • 23:41
    • «Милан» нанес поражение «Вероне»
  • 21:08
    • Гол Мхитаряна помог «Роме» выиграть у «Сассуоло»
  • 20:23
    • «Арсенал» упустил победу над «Уотфордом»
  • 19:37
    • «Металлург» потерпел четвертое поражение кряду при Воробьеве
  • 19:24
    • СКА на домашней арене одолел «Йокерит»
    Все новости спорта

    Ожидать ли нам изобилия голов на «Йохан Кройф Арене»?

    «Аякс» — «Лилль». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Аякс Прогнозы на Лилль
    Прогноз на «Аякс» — «Лилль»
    Квинси Промес
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» будет принимать «Лилль». Игра пройдет на «Йохан Кройф Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Аякс» — «Лилль».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 17 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 6.40
  • Играть!
    •

    «Аякс»

    Прошлогодний участник 1/2 ЛЧ вынужден был играть в квалификационных раундах, но в итоге амстердамский коллектив сумел пробиться в групповой этап.

    В финале отборочного цикла «аяксиды» по сумме двух встреч выбили из турнира АПОЭЛ (0:0; 2:0).

    А в чемпионате Нидерландов подопечные Эрика тен Хага с 13 очками, набранными в 5 матчах, лидируют в турнирной таблице первенства.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После поединков с киприотами «Аякс» лишь дважды сыграл в Эредивизи. 1 сентября амстердамский клуб на выезде разгромил «Спарту» (1:4), а в 6 туре на своем поле команда одолела «Херенвен» (4:1).

    «Лилль»

    Французский коллектив из города Лилль принял участие в 5 матчах в рамках Лиги 1. На данный момент команда с 9 баллами в активе закрепилась вверху турнирной таблицы.

  • Революция в Лиге чемпионов пока отменяется
  • Стороны не могут прийти к согласию
  • 11/09/2019

    • В первом туре чемпионата «доги» на стадионе «Пьер Моруа» с минимальным преимуществом обыграли «Нант» (2:1). А отправившись в гости к «Амьену», подопечные Кристофа Гальтье уступили хозяевам (1:0).

    Затем «Лилль» у себя дома одолел «Сент-Этьен» (3:0), но позже вновь оступился, потеряв очки в поединке с «Реймсом» (2:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    В пятом туре французского первенства команда взяла верх над «Анже» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Аякса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,51, на ничью — 4,50, а на победу «Лилля» — 6,70.

    Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Кевин де Брейне
  • Квалификация Евро-2020. Лукаку забил 49-й гол, де Брейне оформил ассистентский хет-трик
    • 12:11 10/09/2019     Рахим Стерлинг
  • Англия — Косово: супергерой Стерлинг, беда в полузащите и бесстрашные гости
    • 17:24 11/09/2019     «Зенит» — «Арсенал»
  • Размялись перед Лионом. Дзюба и Дриусси исправили ошибки Азмуна
    • 02:15 14/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Аякс» — «Лилль». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года. Прогноз на «Аякс» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» одолел «Леванте», «Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барса» разгромила «Валенсию»Результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании 00:020
  • 18:31
    • ЦСКА в большинстве выиграл у «Тамбова»
  • 17:22
    • Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
  • 16:01
    • «Оренбург» вырвал победу у «Рубина»
    Мохаммед Салах Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» обыграл «Лестер», «Ман Сити» проиграл «Норвичу»Обзор матчей 5 тура английской Премьер-лиги Вчера в 20:330
  • Экспресс дня

  • Вернет ли себе «Краснодар» лидерство в РПЛ?
  • 3.41
    •
  • 23:57
    • «Бетис» сыграл вничью с «Хетафе»
  • 23:19
    • Семак назвал бредом информацию об интересе к Миранчуку
  • 23:01
    • Божович не имеет претензий к своим игрокам
    Теему Пукки Футбол Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»Новичок АПЛ заслуженно обыграл действующего чемпиона Вчера в 14:560
  • 15:14
    • Цорн: Кононов не подал в отставку после поражения от «Урала»
  • 22:47
    • Тренер «Краснодара» назвал сейв Сафонова ключевым в матче с «Крыльями»
  • 21:33
    • «Вальядолид» и «Осасуна» обменялись голами
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие