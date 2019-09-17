«Аякс» — «Лилль». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» будет принимать «Лилль». Игра пройдет на «Йохан Кройф Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Аякс» — «Лилль».

«Аякс»

Прошлогодний участник 1/2 ЛЧ вынужден был играть в квалификационных раундах, но в итоге амстердамский коллектив сумел пробиться в групповой этап.

В финале отборочного цикла «аяксиды» по сумме двух встреч выбили из турнира АПОЭЛ (0:0; 2:0).

А в чемпионате Нидерландов подопечные Эрика тен Хага с 13 очками, набранными в 5 матчах, лидируют в турнирной таблице первенства.

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После поединков с киприотами «Аякс» лишь дважды сыграл в Эредивизи. 1 сентября амстердамский клуб на выезде разгромил «Спарту» (1:4), а в 6 туре на своем поле команда одолела «Херенвен» (4:1).

«Лилль»

Французский коллектив из города Лилль принял участие в 5 матчах в рамках Лиги 1. На данный момент команда с 9 баллами в активе закрепилась вверху турнирной таблицы.

В первом туре чемпионата «доги» на стадионе «Пьер Моруа» с минимальным преимуществом обыграли «Нант» (2:1). А отправившись в гости к «Амьену», подопечные Кристофа Гальтье уступили хозяевам (1:0).

Затем «Лилль» у себя дома одолел «Сент-Этьен» (3:0), но позже вновь оступился, потеряв очки в поединке с «Реймсом» (2:0).

В пятом туре французского первенства команда взяла верх над «Анже» (2:1).

Прогноз

На победу «Аякса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,51, на ничью — 4,50, а на победу «Лилля» — 6,70.

Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,65. 0