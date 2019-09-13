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    Поднимется ли «Лион» с пятого места?

    «Амьен» — «Лион». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чемпионата Франции 13 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Амьен Прогнозы на Лион
    Прогноз на «Амьен» — «Лион»
    «Лион» не выиграл два предыдущих матча
    В рамках 5-го тура чемпионата Франции по футболу 13 сентября пройдет встреча «Амьена» и «Лиона». Команды сыграют на «Стад Креди Агриколь де ля Ликорн» в Амьене. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на «Амьен» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.60
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    «Амьен»

    Несмотря на то, что клубу удалось выкупить многих арендованных игроков, которые пришлись ко двору, по итогам сезона «Амьен» рискует вылететь без своего бывшего наставника Кристофа Пелиссье.

    Тот чудесным образом впервые вывел небольшой клуб в главный дивизион Франции и удержал его там. Неопытное и странное назначение в лице Луки Элснера, пришедшего из представителя второго дивизиона Бельгии «Юниона», призвано следовать успеху предшественника.

    Начало нового сезона вышло противоречивым. В четырех стартовых турах команда трижды проиграла — «Ницце» (1:2), «Нанту» (1:2) и «Тулузе» (2:0).

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    • С другой стороны была неожиданная победа над вице-чемпионом «Лиллем» (1:0), которая позволяет коллективу находиться на 18-й позиции, а не в зоне вылета.

    «Лион»

    В ходе предсезонной подготовки «Ткачи» провели несколько интересных матчей против английских команд. Но перед этими встречами «Лион» проиграл швейцарскому «Савретту» (1:2) и итальянскому клубу «Дженоа» (3:4).

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    В конце июля «аристократы» взяли верх над лондонским «Арсеналом» (1:2), а чуть позже уступили «Ливерпулю» (3:1).

    Последний матч предсезонки закончился для «Лиона» поражением от «Борнмута» (0:3).

    В первом туре чемпионата Франции подопечные Силвиньо одолели на выезде «Монако» (3:0), а затем на своем поле разгромили «Анже» (6:0).

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    Третий тур Лиги 1 закончился для поражением от «Монпелье» (0:1), после чего «Лион» сыграл вничью 1:1 с «Бордо» и занимает пятое место с отрывом в два балла от зоны ЛЧ.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,6, а ничья — в 3,7.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0

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