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    Остановит ли Финляндия итальянскую мощь?

    Финляндия — Италия. Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз на Финляндия — Италия
    Италия выиграла все пять матчей отбора
    В шестом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Финляндии на стадионе «Ратинан» в Тампере будет принимать Италию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Финляндия — Италия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа J 08 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 5.80
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.70
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    Финляндия

    Финны стартовали неудачно, но затем компенсировали это тремя победами кряду. В итоге сейчас Финляндия занимает второе место в группе J с 12 очками, опережая Боснию и Герцеговину на пять пунктов.

    В первом круге хозяева уступили Италии со счетом 0:2. После этого «Филины» больше не пропускали. Они сумели добыть «сухую» победу над Арменией с результатом 2:0.

    После они взяли по три очка в противостояниях с Боснией и Герцеговиной и сборной Лихтенштейна (оба раза — 2:0). А в пятом туре им удалось победить дома Грецию — 1:0.

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    Италия

    Итальянцы лидируют в группе J. Команда Роберто Манчини набрала 15 пунктов, выиграв все пять матчей. Более того, Италия в трех из пяти поединков переигрывала соперника «всухую».

    Сначала был успех в матче с финнами — счет 2:0. После последовала победа над Лихтенштейном со счетом 6:0. В Греции «лазурные» забили 3 безответных гола. Лишь затем Босния и Герцеговина смогла распечатать ворота Squadra Azzurra, проиграв 2:1.

    Также один раз поразить ворота «Национале» удалось Армении, проигравшей 1:3. Для Италии это была уже девятая беспроигрышная встреча кряду под руководством Манчини. Команда побеждала в 6-ти последних поединках.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,7, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,5, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что Италия выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0

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    Финляндия — Италия. Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 сентября 2019 года. Прогноз на Финляндия — Италия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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