Сербия — Португалия. Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч Евро-2020 7 сентября 2019 года

7 сентября в группе B квалификационного раунда Евро-2020 состоится противостояние между Сербией и Португалией. Матч будет проходить в городе Белград на стадионе «Райко Митича». Начало в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Сербия — Португалия.

Сербия

Балканцы пропустили один тур, выиграв лишь раз за три сыгранных матча. По результатам этих встреч Сербия занимает третье место из пяти.

Благодаря ничьей с португальцами (1:1), команда сумела набрать один пункт в первом туре. После этого она потерпела крупное поражение от Украины со счетом 0:5.

В третьем для себя поединке коллектив одержал свою первую победу в отборе на Евро-2020, разгромив дома Литву (4:1).

Тем не менее, это не помешало руководству сборной отправить в отставку с поста наставника Младена Крстаича, на место которого пришел Любия Тумбакович.

Португалия

22 марта сборная Португалии не смогла дожать сборную Украины и довольствовалась только нулевой ничьей. Не удалось выиграть и во втором туре квалификации, сыграв 1:1 с грядущим соперником.

Затем команда участвовала в финальной части Лиги наций, в полуфинале которой обыграла Швейцарию (3:1). Все три мяча на свой счет записал Роналду, два из них — на последних минутах.

В финале же сборная оказалась сильнее Нидерландов (1:0). таким образом, она не знает поражений уже 10 поединков кряду во всех турнирах.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,5, а ничья — в 3,2.

Рекомендуем ставить на то, что Португалия выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0