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    Попрощается ли «Клуж» с Лигой чемпионов в Праге?

    «Славия» Прага — «ЧФР Клуж». Прогноз и ставки на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 28 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Славия» Прага — «ЧФР Клуж»
    «ЧФР Клуж»
    В среду, 28 августа, в ответном поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов чешская «Славию» в Праге примет румынского чемпиона «ЧФР Клуж». Начало встречи — в 22:00 по мск. Прогноз на «Славия» Прага — «ЧФР Клуж».

    «Славия» Прага

    В прошлом сезоне сезоне «Славия» была выбита в Лиге чемпионов первым же соперником, киевским «Динамо» — 1:1 и 0:2.

    Зато в Лигу Европы чешский клуб дошел до четвертьфинала, выбив по пути «Севилью», и уступил будущим победителям — «Челси» (0:1 и 3:4).

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    К первому матчу с «Клужем» пражане подошли на фоне серии из пяти побед и одной безголевой ничьей в чемпионате Чехии. Три победы были одержаны со счетом 1:0, зато на выезде «Славия» дважды разгромила соперника (3:0 и 5:1).

    Обыграв на выезде «Клуж» (1:0), чешский клуб вернулся домой, где на своем поле разгромил «Богемианс 1905» со счетом 4:0.

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    • «Славия» с 19 очками лидирует после семи туров, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. Разница мячей 15-1. Три гола на счету Йозефа Гушбауэра.

    «ЧФР Клуж»

    Чемпион Румынии в текущем розыгрыше Лиги чемпионов прошел три раунда квалификации. Наа первом этапе отбора была повержена казахстанская «Астана» — 0:1 на выезде и 3:1 дома.

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    Во втором раунде отбора был побежден израильский «Маккаби» Тель-Авив — 1:0 дома и 2:2 на выезде позволили «Железнодорожникам» пройти дальше.

    На третьем этапе квалификации «ЧФР Клужу» пришлось побороться с шотландским «Селтиком». Дома румыны сыграли вничью 1:1, а в гостях обыграли «кельтов» со счетом 4:3.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В последнем матче «Клуж» разгромил дома «Ботошани» (4:1) в рамках чемпионата Румынии, где лидирует с 17 очками после 7 туров, пять встреч выиграв и дважды сыграв вничью.

    Разница мячей 18-5, 5 голов забил Чиприан Дяк.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Славии» — 1.55, победа «Клужа» — 6.0, ничья в основное время — 3.90.

    Проход «Славии» в групповой этап оценивают с коэффициентом 1,09, а за успех «Клужа» дают 7,0.

    Несмотря на то, что «Клуж» доказал, что может побороться за результат на выезде, «Славия» не отпустит минимальное преимущество.

    Обе команды много забивают, так что интересны варианты ТБ 2,5 2,0 за и «Обе забьют» за 2,10. 0

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    «Славия» Прага — «ЧФР Клуж». Прогноз и ставки на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 28 августа 2019 года. Прогноз на «Славия» Прага — «ЧФР Клуж». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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