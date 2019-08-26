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    Как стартует в Серии А «Интер» Конте?

    «Интер» — «Лечче». Прогноз (к. 2.8) и ставки на матч чемпионата Италии 26 августа 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Лечче
    Прогноз на «Интер» — «Лечче»
    «Интер» сыграл четыре предыдущих матча 1:1
    «Интер» будет принимать «Лечче» в первом туре итальянской Серии А. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 26 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Лечче».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Интер»

    «Интер» в рамках предсезонки провел четыре встречи. Сначала был обыгран «Лугано» (2:1), затем миланский клуб провел два матча в рамках Международного Кубка чемпионов (МКЧ).

    Сперва коллектив минимально уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1). После этого в серии пенальти «нерадзурри» проиграли «Ювентусу», сыграв (1:1) в основное время.

    Примечательно, что три последующие поединки — как товарищеские, так и на МКЧ — также завершились 1:1, но на сей раз подопечные Антонио Конте выиграли серию 11-метровых.

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    Соперниками клуба в этих матчах были ПСЖ, «Тоттенхэм» и «Валенсия».

    «Лечче»

    По итогам прошлого сезона «Лечче» вернулся в Серии А после семи лет отсутствия. Команда заняла второе место с 66 очками в активе, отстав от чемпиона второго дивизиона «Брешии» на один балл.

    «Джаллоросси» — наиболее вероятный претендент на вылет. В коллективе сочетается нехватка опыта выступлений в элите и состав, который, кажется, лучше подходит для второго дивизиона кальчо.

    Правда, клуб выиграл четыре предыдущих матча, два из которых прошли в рамках товарищеских встреч. Сезон для подопечных Фабио Ливерани уже начался в 3-м раунде Кубка Италии, где они разгромили «Салернитану» (4:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 15,0, а ничья — в 5,8.

    Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 2,8. 0

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    «Интер» — «Лечче». Прогноз (к. 2.8) и ставки на матч чемпионата Италии 26 августа 2019 года. Прогноз на «Интер» — «Лечче». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе:
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