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    «Стяуа» и «Виктория Гимарайнш» не порадуют публику голами?

    «Стяуа» — «Виктория Гимарайнш». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Стяуа
    Прогноз на «Стяуа» — «Виктория Гимарайнш»
    «Стяуа»
    «Стяуа» будет принимать «Викторию Гимарайнш» в первом матче финальной части квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Лия Манолиу» 22 августа. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Стяуа» — «Виктория Гимарайнш».

    «Стяуа»

    За шесть туров чемпионата Румынии «Стяуа» четко охарактеризовала свои намерения на сезон. Их задача — это борьба за выживание. На данный момент команда находится на 11 месте в таблице, отставая от спасительной 6 строчки на 5 пунктов.

    В последних 5 играх «армейцы» выиграли лишь раз. Это был выездной ответный матч против «Млады Болеслав» в рамках полуфинала плей-офф раунда Лиги Европы (1:0). Первая их встреча в Румынии завершилась вничью (0:0).

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    После удачного старта в домашнем первенстве красно-синие в 6 туре на своем поле проиграли «Политехнике Яссы» (1:2). До этого подопечные Богдана Андонэ уступили на «Лия Манолиу» «Волунтари» (1:3).

    «Виктория Гимарайнш»

    Для команды Иво Вийеры лето проходит на просто прекрасно. Начиная с товарищеских матчей и по сей день, португальцы проиграли лишь однажды, остальные же игры в разных турнирах закончились для «завоевателей» благоприятно — 8 побед и одна ничья во втором туре Примейры-лиги против «Боавишты» (1:1).

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    Стартовала же «Виктория Гимарайнш» в домашнем первенстве с выездной победы над «Риу Аве» 1:0.

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    • Что касается еврокубковых встреч, то в двух полуфинальных матчах ребята не оставили шансов латвийскому «Вентспилсу». После выездной победы (0:3) команда покуражилась в ответной игре, забив оппонентам 6 мячей (6:0).

    Прогноз

    На победу «Стяуа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничью — 3,05, а на победу «Виктории Гимарайнш» — 2,80.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Стяуа» — «Виктория Гимарайнш». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года. Прогноз на «Стяуа» — «Виктория Гимарайнш». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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