«Фейеноорд» — «Хапоэль» Беер-Шева. Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Лиги Европы 22 августа 2019 года

В рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы нидерландский «Фейеноорд» примет на своем поле израильский «Хапоэль» Беер-Шева. Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Фейеноорд» — «Хапоэль» Беер-Шева.

«Фейеноорд»

Подопечные Япа Стама провели пять матчей в новом сезоне. Стартовал «Фейеноорд» с поединка в Эредивизи. Победу добыть не удалось.

В игре со «Спартой» клуб сыграл вничью 2:2. Более того, роттердамцы могли проиграть, но спаслись на последних секундах.

Напряженное начало сезона исправил матч в ЛЕ, где гости уверенно обыграли «Динамо» Тбилиси 4:0, причем голландский коллектив нанес в три раза больше ударов как в створ, так и в целом за всю игру.

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Затем роттердамцы ездили в гости к «Херенвену» в рамках чемпионата и довольствовались ничьей — 1:1. Примечательно, что следующие два матча завершились с аналогичным результатом — против того же «Динамо» и «Утрехта».

«Хапоэль» Б-Ш

Израильтяне стартовали в этом розыгрыше Лиги Европы с первого отборочного раунда, в котором им противостоял албанский клуб «Лячи».

Имея преимущество по ходу всей встречи, «Верблюды» смогли довольствоваться лишь результативной ничьей (1:1). В домашнем поединке «Хапоэль» также был на голову выше своего визави, но сумел забить лишь раз, выиграв 1:0 и по сумме двух встреч пробился в следующий раунд.

После гости провели поединок в рамках Суперкубка ТОТО, в котором минимально обыграли «Маккаби Хайфа» (1:0). Но команда уступила в полуфинале турнира, проиграв «Бейтару» (1:3).

Во 2-м и 3-м раундах квалификации Лиги Европы клуб прошел казахстанский «Кайрат» и шведский «Норрчепинг» соответственно.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Фейеноорд» выиграет, и обе команды забьют за 3,2. 0