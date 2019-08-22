«Эспаньол» — «Заря». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года

В четверг, 22 августа, в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы испанский клуб «Эспаньол» дома примет украинскую «Зарю». Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Заря».

«Эспаньол»

Испанский коллектив, который отсутствовал в еврокубках 15 лет, начал свой путь со второго раунда квалификации Лиги Европы.

Сначала «попугаи» разбили исландский клуб «Стьярнар» (7:1 по сумме двух встреч). В третьем квалификационном раунде соперник у каталонцев был уже посерьезней — швейцарский «Люцерн». Но «Эспаньол» также не испытал проблем, выиграв обе игры с одинаковым счетом 3:0.

А вот старт в испанском чемпионате выдался для подопечных Хави Лопеса крайне неудачно. В домашнем поединке они по всем статья уступили «Севильи» со счетом 0:2.

Стоит отметить, что этим поражением «бело-синие» прервали свою беспроигрышную серию во всех турниров, которая насчитывала 16 матчей.

«Заря»

Украинская команда также начала свой путь в квалификации ЛЕ со второй стадии. «Черно-белые» на этом этапе не оставили шансов черногорской «Будучности», обыграв ее дважды с суммарным счетом 4:1.

А вот в третьем раунде «Заря» не без труда прошла софийский ЦСКА. Первая игра в Болгарии завершилась вничью 1:1. А дома дружина Виктора Скрипника добыла победу с минимальным счетом 1:0.

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В УПЛ луганчане пока идут вторыми, имея в активе семь очков после четырех туров. Единственное поражение в этом сезоне «Заря» получила накануне, уступив дома «Александрии» (1:3) в чемпионате страны.

Из-за дисквалификации игру в Испании пропустит нападающий Назарий Русин, а из-за травмы — центральный защитник Виталий Вернидуб.

Прогноз на «Эспаньол» — «Заря»

В этом матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.31, победа «Зари» — 9.90, ничья — 5.30.

Луганчане зарекомендовали себя крепким еврокубковым бойцом. Прогнозируем, что в этом поединке «Заря» даст бой фавориту пары. 0