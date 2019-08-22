ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар«Реал», сэкономь 222 миллиона евро! Неймару и Азару нет места в одной команде Антони Марсьяль и Маркус РэшфордОбнадеживающее начало сезона для «Манчестер Юнайтед» Самуэль ЖигоПобеда имени Жиго. Француз выиграл дерби для «Спартака»
  • 08:16
    • СМИ: «Барселона» готовится к презентации Неймара
  • 01:54
    • Роналду: Сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя
  • 23:18
    • Игроки «Пари Сен-Жермен» недовольны Тухелем
  • 19:02
    • Тульский «Арсенал» усилился немецким защитником
  • 18:51
    • Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей
  • 18:07
    • Сестры Аверины вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ
    Все новости спорта

    Преподнесет ли «Заря» сенсацию в Испании?

    «Эспаньол» — «Заря». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эспаньол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Заря
    Прогноз на «Эспаньол» — «Заря»
    Футболисты «Зари»
    В четверг, 22 августа, в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы испанский клуб «Эспаньол» дома примет украинскую «Зарю». Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Заря».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 22 Августа 2019 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 22:00 Заря Заря
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 11.00
  • Играть!
    •

    «Эспаньол»

    Испанский коллектив, который отсутствовал в еврокубках 15 лет, начал свой путь со второго раунда квалификации Лиги Европы.

    Сначала «попугаи» разбили исландский клуб «Стьярнар» (7:1 по сумме двух встреч). В третьем квалификационном раунде соперник у каталонцев был уже посерьезней — швейцарский «Люцерн». Но «Эспаньол» также не испытал проблем, выиграв обе игры с одинаковым счетом 3:0.

    А вот старт в испанском чемпионате выдался для подопечных Хави Лопеса крайне неудачно. В домашнем поединке они по всем статья уступили «Севильи» со счетом 0:2.

    Стоит отметить, что этим поражением «бело-синие» прервали свою беспроигрышную серию во всех турниров, которая насчитывала 16 матчей.

    «Заря»

    Украинская команда также начала свой путь в квалификации ЛЕ со второй стадии. «Черно-белые» на этом этапе не оставили шансов черногорской «Будучности», обыграв ее дважды с суммарным счетом 4:1.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    А вот в третьем раунде «Заря» не без труда прошла софийский ЦСКА. Первая игра в Болгарии завершилась вничью 1:1. А дома дружина Виктора Скрипника добыла победу с минимальным счетом 1:0.

    Все прогнозы на спорт

    В УПЛ луганчане пока идут вторыми, имея в активе семь очков после четырех туров. Единственное поражение в этом сезоне «Заря» получила накануне, уступив дома «Александрии» (1:3) в чемпионате страны.

  • Трансферный дайджест. 13 — 19 августа
  • Усилится ли «Спартак» форвардом «Челси», продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где продолжит карьеру хавбек «МЮ» — в подборке трансферных новостей последних дней
  • 19/08/2019

    • Из-за дисквалификации игру в Испании пропустит нападающий Назарий Русин, а из-за травмы — центральный защитник Виталий Вернидуб.

    Прогноз на «Эспаньол» — «Заря»

    В этом матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.31, победа «Зари» — 9.90, ничья — 5.30.

    Луганчане зарекомендовали себя крепким еврокубковым бойцом. Прогнозируем, что в этом поединке «Заря» даст бой фавориту пары. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Алания — Ротор
  • Сегодня в 16:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Велес — Торпедо
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Лидс — Брентфорд
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Чарльтон Атлетик — Ноттингем Форест
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Краснодар
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Црвена Звезда
  • Сегодня в 22:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Русенборг
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Завтра в 05:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астана — БАТЭ
  • Завтра в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Хапоэль Беер-Шева
  • Завтра в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Копенгаген — Рига
  • Завтра в 20:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч АЕК Афины — Трабзонспор
  • Завтра в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Легия — Глазго Рейнджерс
  • Завтра в 21:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч ПСВ — Аполлон Лимасол
  • Завтра в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Неймар
  • «Реал», сэкономь 222 миллиона евро! Неймару и Азару нет места в одной команде
    • Вчера в 21:56     «Боруссия» Дортмунд имеет хорошие шансы стать чемпионом Германии
  • Лучший шанс для «Дортмунда» со времен Клоппа
    • 04:08 15/08/2019     Братья Миранчуки принесли «Локомотиву» победу
  • Миранчуки выиграли дерби. Семин отпраздновал 600-й матч в чемпионатах России
    • 23:38 18/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Эспаньол» — «Заря». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года. Прогноз на «Эспаньол» — «Заря». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
    Тоже интересно
    Миши Батшуайи Футбол Трансферный дайджест. 13 — 19 августаУсилится ли «Спартак» форвардом «Челси», продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где продолжит карьеру хавбек «МЮ» — в подборке трансферных новостей последних дней 19/08/2019 в 20:130
  • 08:00
    • Рублев вышел в 1/8 финала турнира в США
  • 10:29
    • «Бешикташ» расторг контракт с экс-игроком «Спартака»
  • 10:13
    • «Милан» хочет арендовать новичка «Реала»
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА, «Зенит» потерял очки дома, «Локо» победил в гостях у «Динамо»Календарь, результаты и обзор матчей шестого тура чемпионата России по футболу 19/08/2019 в 23:100
  • Экспресс дня

  • Выстоят ли «быки» в Греции?
  • 3.24
    •
  • 08:48
    • «Вильярреал» подписал контракт с хавбеком «Малаги»
  • 08:32
    • «Палмейрас» обыграл «Гремио» в Кубке Либертадорес
  • 01:58
    • Коноплянка договорился с «Бешикташем»
    Лэмпарду нужно проявлять тактическую гибкость Футбол Лэмпард провалится в «Челси» без баланса в игреРеакция прессы на матч «Челси» — «Лестер» 19/08/2019 в 15:570
  • 01:35
    • Потапова не вышла в третий круг турнира в Нью-Йорке
  • 01:21
    • Президент «Лиона»: Ни в «МЮ», ни в «Юве» Муссу Дембеле не продадим
  • 01:05
    • Тимофеев не сыграет со «Спартаком» по условиям арендного соглашения
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие