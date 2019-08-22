«Брага» — «Спартак». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы 22 августа 2019 года

«Брага»
Португальский клуб в отборе Лиги Европы стартовал с 3-го раунда, на выезде вырвав победу у «Брондбю». Португальцы повели 2:0, дважды пропустили и забили два мяча на последних минутах.
Затем, в рамках португальской высшей лиги «Брага» дома победила «Морейренсе» (3:1). Забив три мяча, подопечные Рикарду Са Пинту не удержали сухой счет, пропустив на последних минутах.
В ответном матче с «Брондбю» португальский клуб на своем поле победил со счетом 3:1, вновь забив три мяча (два до перерыва и один после) и пропустив на последних минутах.
В последнем матче «Брага» на выезде уступила «Спортингу» (1:2), дважды пропустив до перерыва и отквитав один мяч в середине второго тайма.
«Спартак»
В Лиге Европы «Спартак» стартовал выездным матчем 3-го раунда с швейцарским «Туном» (3:2). Забив два мяча до перерыва, красно-белые позволил сопернику отыграть, но вырвали победу в концовке.
Затем, в рамках 5-го тура чемпионата России «Спартака» на выезде одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), дважды забив до перерыва.
В ответном матче с «Туном» красно-белые выглядели менее уверенно, хотя и победили 2:1.
«Спартак» быстро пропустил в первом тайме, но после перерыва сумел отыграться и повести.
Календарь и таблица Лиги Европы
В последнем матче спартаковцы одержали победу в столичном дерби с ЦСКА (2:1). Уступая по игре в первом тайме, после перерыва красно-белые сумели открыть счет, а когда пропустили, не развалились и вновь повели.
«Спартак» с 11 очками идет на 4-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 8-6. Зелимхан Бакаев забил 4 мяча во всех турнирах. В РПЛ 3 мяча на счету Самюэля Жиго.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Браги» — 1.65, победа «Спартака» — 5.0, ничья в основное время — 3.90.
Португальский клуб выглядит фаворитом на своем поле, прогнозируем, что «Спартаку» не удастся увезти домой победу.
В трех из четырех последних матчей «Брага» забивала в первом тайме, как правило не один раз. Прогнозируем, что португальцы огорчат «Спартак» до перерыва.
«Брага»не может удержать свои ворота сухими в концовке последних матчах, так что «Спартак» получит свой шанс, интересны варианты ТБ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 1.90. 0