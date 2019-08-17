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    Прервут ли «Крылышки» свою серию поражений?

    «Урал» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата России 17 августа 2019 года

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    Прогноз на «Урал» — «Крылья Советов»
    Миодраг Божович
    17 августа на «Екатеринбург Арене» «Урал» в шестом туре российской Премьер-лиги примет самарские «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Августа 2019 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    Коэффициенты на матч
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    «Урал»

    «Урал» набрал в пяти турах чемпионата семь очков, с которыми расположился на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ.

    «Шмели» блестяще стартовали в текущем розыгрыше Премьер-лиги, одержав две победы в двух первых матчах. В этих встречах они поочередно на своей арене одолели «Уфу» (3:2) и «Ахмат» (3:0).

    А вот в последних трех поединках российского первенства «оранжево-черные» набрали только один балл. Начали эту серию екатеринбуржцы с поражения в Москве от «Динамо» — 0:2.

    Затем они в родных пенатах поделил очки с «Ростовом» — 2:2, а в минувшем игровом дне снова были разгромлены в столице, проиграв на этот раз «Локомотиву» со счетом 0:4.

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  • 13/08/2019

    • В трех домашних встречах текущего сезона РПЛ «уральцы» выиграли два поединка при одном ничейном результате, забили в них восемь голов, а пропустили в два раза меньше.

    «Крылья Советов»

    Самарская команда расположилась на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету только три пункта.

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    Набрать эти баллы «волжане» смогли еще в перовом туре РПЛ, когда на своем поле обыграли московское ЦСКА со счетом 2:0, после чего они проиграли в четырех поединках кряду.

    Все прогнозы на РПЛ

    В этот период были домашние поражения от тульского «Арсенала» (2:3) и «Локомотива» (1:2), а также гостевые от «Уфы» (1:2) и «Ростова» (0:1) в последнем игровом дне.

    Пока еще выездные встречи текущего чемпионата России не принесли очков «Крылышкам», они проиграли обе гостевых матча с общим счетом 1:3.

    В прошлом сезоне в Екатеринбурге эти команды сыграли вничью — 1:1, а в Самаре победу праздновал «Урал» — 1:0.

    Прогноз на «Урал» — «Крылья Советов»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Урала» — 2.00, победа «Крыльев Советов» — 3.90, ничья — 3.50.

    Несмотря на длительную серию поражений, самарцы в этих поединках смотрелись неплохо. Вполне возможно, что в этой игре «Крылышки» как раз прервут свой неудачный период. 0

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    «Урал» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата России 17 августа 2019 года. Прогноз на «Урал» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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