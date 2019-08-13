ЛАСК — «Базель». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

Во вторник, 13 августа швейцарский «Базель» отправится в гости к австрийскому ЛАСКу в рамках ответного поединка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало встречи — 21:30 по Москве. Прогноз на ЛАСК — «Базель».

ЛАСК

В Швейцарии неожиданную победу праздновал австрийский вице-чемпион, одолев хозяев поля со счетом 2:1. При этом, гости пропустили только в компенсированное время.

После лигачемпионовской виктории клуб из города Линц обыграл в чемпионате Австрии «Адмиру» (1:0), тем самым продлив победную серию до пяти матчей кряду с учетом всех турниров, а беспроигрышную — до восьми.

В этом отрезке ЛАСК помимо товарищеских встреч, также выигрывал и в чемпионате страны, где он сейчас наравне с «РБ Зальцбургом» идет без потерь и делит с ним 1-2 место.

Это участие в еврокубках — всего лишь второе за с последние 18 лет для ЛАСКа. В минувшем сезоне команда смогла преодолеть один раунд в квалификации Лиги Европы.

«Базель»

«Базель», который был вторым в чемпионате Швейцарии по итогам прошлого сезона, уже успел преодолеть один этап квалификации в этой Лиги чемпионов.

На предыдущей стадии отбора «красно-синие» преодолели барьер в лице голландского ПСВ.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первый поединок, который прошел в Эйндховене, завершился победой голландцев со счетом 3:2, а в Швейцарии дружина Марселя Коллера взяла реванш (2:1), и из-за большего количество голов на чужом поле прошла дальше.

В текущем розыгрыше швейцарского первенства базельцы провели четыре встречи, добыв три победы при одном поражении, и идут на второй строке.

Прогноз на ЛАСК — «Базель»

Результат первого поединка обязывает «Базель» идти большими силами в атаку, что даст шанс хозяевам. Из этого следует, что в данном поединке, скорее всего, будут голы в обе стороны. 0