«Монпелье» — «Ренн». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч французской Лиги 1 10 августа 2019 года

В субботу, 10 августа, в рамках первого тура чемпионата Франции сезоне 2019/20 «Монпелье» на своем поле примет «Ренн». Начало встречи — в 21:00 по Москве. Прогноз на «Монпелье» — «Ренн».

«Монпелье»

«Монпелье» в прошлом чемпионате Франции занял шестое место. В 38 поединках Лиги 1 «паладины» 15 раз выиграли, 14 игр свели вничью и девять встреч проиграли.

В летнее трансферное окно команда продала четырех основных игроков на сумму в 40 миллион евро. Ушли в «Монако» основной вратарь Бенджамин Лекомт и защитник Рубен Агилар.

В «Кельн» отправился полузащитник Элье Скириа, а также «Хаддерсфилд» окончательно выкупил трансфер нападающего Исаака Мбенза.

Среди приобретений стоит выделить покупку у «Нима» за 9,5 миллионов евро хавбека Теджи Саванье и у «Тулузы» форварда Анди Делора за 4,5 миллионов.

«Ренн»

«Ренн» финишировал в минувшем розыгрыше Лиги 1 на десятой позиции. «Черно-красные» в 38 играх чемпионата добыли по 13 побед и ничейных результатов, а также 12 встреч проиграли.

А вот в Кубке Франции «Ренн» добился наивысшего результата, одолев в финале турнира ПСЖ, обыграв своего оппонента по пенальти. А накануне реннцы уступили парижанам в матче за Супекубок Франции со счетом 1:2.

Летом у «Торино» за 15 миллионов евро был куплен сенегальский форвард Мбай Ньянг и у «Анже» хавбек Флавьен Тэ за 9 миллионов. Продали «Аугсбургу» за 7,5 миллионов чешского голкипера Томаша Коубека и полузащитника Бенджамина Андре в «Лилль» за 7 миллионов.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 эти команды между собой дважды сыграли вничью — 2:2 и 0:0. Отметим, что «Монпелье» не может обыграть «Ренн» уже как три года.

Прогноз на «Монпелье» — «Ренн»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Монпелье» предлагают — 2.30.

На викторию «Ренна» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.35.

Не думаем, что в начале сезоне команды смогут продемонстрировать результативный футбол. предлагаем поставить на ТМ 2.5. 0