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    «Монпелье» и «Ренн» начнут чемпионат «низовым» поединком?

    «Монпелье» — «Ренн». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч французской Лиги 1 10 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монпелье Прогнозы на Ренн
    Прогноз на «Монпелье» — «Ренн»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В субботу, 10 августа, в рамках первого тура чемпионата Франции сезоне 2019/20 «Монпелье» на своем поле примет «Ренн». Начало встречи — в 21:00 по Москве. Прогноз на «Монпелье» — «Ренн».
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.20
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    «Монпелье»

    «Монпелье» в прошлом чемпионате Франции занял шестое место. В 38 поединках Лиги 1 «паладины» 15 раз выиграли, 14 игр свели вничью и девять встреч проиграли.

    В летнее трансферное окно команда продала четырех основных игроков на сумму в 40 миллион евро. Ушли в «Монако» основной вратарь Бенджамин Лекомт и защитник Рубен Агилар.

    В «Кельн» отправился полузащитник Элье Скириа, а также «Хаддерсфилд» окончательно выкупил трансфер нападающего Исаака Мбенза.

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    • Среди приобретений стоит выделить покупку у «Нима» за 9,5 миллионов евро хавбека Теджи Саванье и у «Тулузы» форварда Анди Делора за 4,5 миллионов.

    «Ренн»

    «Ренн» финишировал в минувшем розыгрыше Лиги 1 на десятой позиции. «Черно-красные» в 38 играх чемпионата добыли по 13 побед и ничейных результатов, а также 12 встреч проиграли.

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    А вот в Кубке Франции «Ренн» добился наивысшего результата, одолев в финале турнира ПСЖ, обыграв своего оппонента по пенальти. А накануне реннцы уступили парижанам в матче за Супекубок Франции со счетом 1:2.

    Летом у «Торино» за 15 миллионов евро был куплен сенегальский форвард Мбай Ньянг и у «Анже» хавбек Флавьен Тэ за 9 миллионов. Продали «Аугсбургу» за 7,5 миллионов чешского голкипера Томаша Коубека и полузащитника Бенджамина Андре в «Лилль» за 7 миллионов.

    В минувшем розыгрыше Лиги 1 эти команды между собой дважды сыграли вничью — 2:2 и 0:0. Отметим, что «Монпелье» не может обыграть «Ренн» уже как три года.

    Прогноз на «Монпелье» — «Ренн»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Монпелье» предлагают — 2.30.

    На викторию «Ренна» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.35.

    Не думаем, что в начале сезоне команды смогут продемонстрировать результативный футбол. предлагаем поставить на ТМ 2.5. 0

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    «Монпелье» — «Ренн». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч французской Лиги 1 10 августа 2019 года. Прогноз на «Монпелье» — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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