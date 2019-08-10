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    Каким будет дебют для Виллаша-Боаша?

    «Марсель» — «Реймс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Франции 10 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Марсель Прогнозы на Реймс
    Прогноз на «Марсель» — «Реймс»
    Андре Виллаш-Боаш
    10 августа продолжится первый тур нового сезона французской Лиги 1. В Марселе встретятся местный клуб «Марсель» и «Реймс». Матч будет проводиться на «Велодром», а стартовый свисток прозвучит в 18:30 по мск. Прогноз на «Марсель» — «Реймс».
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.50
  • 2
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    «Марсель»

    «Марсель» сменил тренера. Команда не смогла пройти в еврокубки, заняв 5 место в чемпионате, что повлекло за собой отставку менеджера Руди Гарсии. Вместо него пришел Андре Виллаш-Боаш.

    Для «олимпийцев» это будет первая официальная игра сезона. До этого хозяева выступали исключительно в рамках товарищеских встреч. К слову, их было 7, при этом победу удалось одержать в четырех из них.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Из последних результатов можно выделить матчи с «Бордо» (победа 2:1), «Сент-Этьеном» (победа 1:2), «ДС Юнайтед» (1:8) и «Наполи» (поражение 0:1).

    Есть вероятность, что в игре не смогут принять участие Луис Густаво и Флориан Товен из-за проблем со здоровьем. Однако они пока под вопросом и каких-то серьезных предпосылок для этого нет.

    «Реймс»

    «Реймс» финишировал на 8 месте, набрав 55 очков, что на 6 пунктов меньше, чем у «Марселя». Клубу не удалось зацепиться за еврокубки, поэтому в нынешнем сезоне гости смогут сосредоточиться лишь на чемпионате и Кубке страны.

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    В межсезонье коллектив провел 5 товарищеских поединков. Во всех случаях «красно-белые» оставались непобежденными. В целом, если учитывать прошлый сезон, то беспроигрышная серия «двухцветных» длится уже 7 игр.

    В прошлый раз «Реймс» выиграл у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1. Перед этим были победы в противостояниях с «Дижоном» (1:3) и «Мецом» (2:0).

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    Прогноз

    По коэффициентам ситуация такая: 1.66 на победу хозяев и 6.00 на победу гостей. На ничью дают 3.75.

    «Марсель» не проигрывал «Реймсу» в последних трех домашних матчах. В прошлом сезоне команды сначала сыграли в нулевую ничью, а затем «красно-белые» смогли выиграть на своем поле со счетом 2:1.

    Летом «олимпийцы» встречались с более сильными соперниками, и продемонстрировали довольно неплохие результаты. Пока что судить о работе Виллаша-Боаша сложно, но этот тренер талантлив, поэтому его коллектив вполне может стартовать с победы.

    Ставим на победу «Марселя». Все-таки у «бело-голубых» сильная линия атаки, да и в центре поля собраны неплохие футболисты, способные разрушать атакующие выпады команды соперника. 0

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    «Марсель» — «Реймс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Франции 10 августа 2019 года. Прогноз на «Марсель» — «Реймс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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