«Марсель» — «Реймс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Франции 10 августа 2019 года

«Марсель»
«Марсель» сменил тренера. Команда не смогла пройти в еврокубки, заняв 5 место в чемпионате, что повлекло за собой отставку менеджера Руди Гарсии. Вместо него пришел Андре Виллаш-Боаш.
Для «олимпийцев» это будет первая официальная игра сезона. До этого хозяева выступали исключительно в рамках товарищеских встреч. К слову, их было 7, при этом победу удалось одержать в четырех из них.
Из последних результатов можно выделить матчи с «Бордо» (победа 2:1), «Сент-Этьеном» (победа 1:2), «ДС Юнайтед» (1:8) и «Наполи» (поражение 0:1).
Есть вероятность, что в игре не смогут принять участие Луис Густаво и Флориан Товен из-за проблем со здоровьем. Однако они пока под вопросом и каких-то серьезных предпосылок для этого нет.
«Реймс»
«Реймс» финишировал на 8 месте, набрав 55 очков, что на 6 пунктов меньше, чем у «Марселя». Клубу не удалось зацепиться за еврокубки, поэтому в нынешнем сезоне гости смогут сосредоточиться лишь на чемпионате и Кубке страны.
В межсезонье коллектив провел 5 товарищеских поединков. Во всех случаях «красно-белые» оставались непобежденными. В целом, если учитывать прошлый сезон, то беспроигрышная серия «двухцветных» длится уже 7 игр.
В прошлый раз «Реймс» выиграл у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1. Перед этим были победы в противостояниях с «Дижоном» (1:3) и «Мецом» (2:0).
В лазарете только один Дзенелли, который травмировался в рамках предсезонной подготовки.
Прогноз
По коэффициентам ситуация такая: 1.66 на победу хозяев и 6.00 на победу гостей. На ничью дают 3.75.
«Марсель» не проигрывал «Реймсу» в последних трех домашних матчах. В прошлом сезоне команды сначала сыграли в нулевую ничью, а затем «красно-белые» смогли выиграть на своем поле со счетом 2:1.
Летом «олимпийцы» встречались с более сильными соперниками, и продемонстрировали довольно неплохие результаты. Пока что судить о работе Виллаша-Боаша сложно, но этот тренер талантлив, поэтому его коллектив вполне может стартовать с победы.
Ставим на победу «Марселя». Все-таки у «бело-голубых» сильная линия атаки, да и в центре поля собраны неплохие футболисты, способные разрушать атакующие выпады команды соперника. 0