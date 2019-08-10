«Марсель» — «Реймс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Франции 10 августа 2019 года

10 августа продолжится первый тур нового сезона французской Лиги 1. В Марселе встретятся местный клуб «Марсель» и «Реймс». Матч будет проводиться на «Велодром», а стартовый свисток прозвучит в 18:30 по мск. Прогноз на «Марсель» — «Реймс».

«Марсель»

«Марсель» сменил тренера. Команда не смогла пройти в еврокубки, заняв 5 место в чемпионате, что повлекло за собой отставку менеджера Руди Гарсии. Вместо него пришел Андре Виллаш-Боаш.

Для «олимпийцев» это будет первая официальная игра сезона. До этого хозяева выступали исключительно в рамках товарищеских встреч. К слову, их было 7, при этом победу удалось одержать в четырех из них.

Календарь и таблица Лиги 1

Из последних результатов можно выделить матчи с «Бордо» (победа 2:1), «Сент-Этьеном» (победа 1:2), «ДС Юнайтед» (1:8) и «Наполи» (поражение 0:1).

Есть вероятность, что в игре не смогут принять участие Луис Густаво и Флориан Товен из-за проблем со здоровьем. Однако они пока под вопросом и каких-то серьезных предпосылок для этого нет.

«Реймс»

«Реймс» финишировал на 8 месте, набрав 55 очков, что на 6 пунктов меньше, чем у «Марселя». Клубу не удалось зацепиться за еврокубки, поэтому в нынешнем сезоне гости смогут сосредоточиться лишь на чемпионате и Кубке страны.

В межсезонье коллектив провел 5 товарищеских поединков. Во всех случаях «красно-белые» оставались непобежденными. В целом, если учитывать прошлый сезон, то беспроигрышная серия «двухцветных» длится уже 7 игр.

В прошлый раз «Реймс» выиграл у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1. Перед этим были победы в противостояниях с «Дижоном» (1:3) и «Мецом» (2:0).

В лазарете только один Дзенелли, который травмировался в рамках предсезонной подготовки.

Прогноз

По коэффициентам ситуация такая: 1.66 на победу хозяев и 6.00 на победу гостей. На ничью дают 3.75.

«Марсель» не проигрывал «Реймсу» в последних трех домашних матчах. В прошлом сезоне команды сначала сыграли в нулевую ничью, а затем «красно-белые» смогли выиграть на своем поле со счетом 2:1.

Летом «олимпийцы» встречались с более сильными соперниками, и продемонстрировали довольно неплохие результаты. Пока что судить о работе Виллаша-Боаша сложно, но этот тренер талантлив, поэтому его коллектив вполне может стартовать с победы.

Ставим на победу «Марселя». Все-таки у «бело-голубых» сильная линия атаки, да и в центре поля собраны неплохие футболисты, способные разрушать атакующие выпады команды соперника. 0