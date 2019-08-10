«Краснодар» — «Рубин». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 10 августа 2019 года

В рамках 5-го тура чемпионата России по футболу 10 августа пройдет встреча «Краснодара» и казанского «Рубина». Команды сыграют на арене «ФК Краснодар». Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Рубин».

«Краснодар»

В межсезонье краснодарцы приняли участие в Кубке Матч Премьер, одержав три победы в трех матчах: над «Спартаком» (2:1), ЦСКА (1:0) и «Ростовом» (3:0). Затем они проиграли в спаррингах «Уралу» (0:2) и «Крыльям Советам» (1:2).

Летом «Краснодар» подписал из голландского чемпионата хавбеков Юнеса Намли и де Вилену, из Португалии перешел полузащитник Кайо.

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Из «Аль-Айна» был куплен шведский нападающий Маркус Берг, из «Сент-Этьена» хавбек Реми Кабелла. Ушли из клуба Шарль Каборе, Маурисио Перейра, Роман Шишкин.

В первом туре «горожане» на выезде проиграли «Ахмату» (0:1). За этим последовала волевая выездная победа над «Уфой». «Краснодар» проигрывал со счетом 0:2, но выиграл — 3:2. В третьем туре кубанцы разгромили «Сочи» (3:0).

В четвертом туре команду Мусаева ждал выезд в гости к «Зениту». Питерцы в родных стенах чаще били по воротам, но краснодарцы открыли счет на 80-й минуте, а затем очень досадно упустили победу в добавленное время — 1:1.

В последнем матче «Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов, на своем поле уступив «Порту» со счетом 0:1 — единственный мяч был пропущен со стандарта на последних минутах.

После 4-х туров РПЛ «Краснодар» с 7 очками расположился на 6-м месте. Разница мячей 7-4, два гола забил Иван Игнатьев. Встречу из-за травм пропустят Юрий Газинский и Виктор Классон.

«Рубин»

«Рубин» начал новый сезон без Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роман Шаронов, хотя официально командой руководит испанец Эду Докампо.

В рамках предсезонной подготовки «Рубин» потерпел три поражения, уступив «Нефтехимику» (1:2), «Нижнему Новгороду» (0:1) и ЦСКА (0:4), затем выиграл у «Мордовии» (4:1) и сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0).

В первом туре на выезде «Рубин» сыграл вничью с обладателем Суперкубка России «Локомотивом» — 1:1. Пропустив на 66-й минуте, казанцы отыгрались через десять минут — отличился Хвича Кварацхелия.

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Во втором туре выезд в Москву к «Динамо» закончился победой — 1:0. С 36-й минуты казанцы играли в меньшинстве, но сумели продержаться, а в добавленное время три очка «Рубину» принес Бека Микелтадзе.

Третий тур завершился домашней победой победой над «Ахматом» (1:0), а вот в последнем туре казанцы на своем поле уступили ЦСКА со счетом 0:1, хотя в концовке встречи могли спастись от поражения.

После 4-х туров РПЛ «Рубин» с 7 очками на 4-м месте. Разница мячей 3-2, по голу забили Видар Кьяртанссон, Квича Кварцхелия и Бека Микелтадзе.

В прошлом сезоне «Рубин» победил дома 2:1, но в Краснодаре уступил 0:1. Восемь последних выездов в гости к «Краснодару» обернулись семью поражениями и одной ничьей.

Прогноз

На победу «Краснодара» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,65, на ничейный результат — 3,80, а на выездной успех «Рубина» — 5,75.

Статистика не на стороне «Рубина», к тому же кубанцы постараются реабилитироваться после фиаско с «Порту». Прогнозируем победу «Краснодара».

«Рубин» мало забивает, но пропускает еще меньше, матч вряд ли будет результативным, исход может решить один мяч. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,65. 0