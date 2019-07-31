«Копенгаген» — «Нью-Сейнтс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов 31 июля 2019 года

31 июля на стадионе «Паркен» в Копенгагене одноименная команда примет валлийский «Нью-Сейнтс» в ответном матче второго раунда отбора Лиги чемпионов. Стартовый свисток будет дан в 20:45 по Москве. Прогноз на «Копенгаген» — «Нью-Сейнтс».

«Копенгаген»

«Копенгаген» одержал победы во всех официальных матчах в этом сезоне. Три из викторий пришлись на чемпионат Дания и одна на первый поединок этих команд в Лиге чемпионов, которую датчане выиграли со счетом 2:0.

«Львы» в Уэльсе владели подавляющим преимуществом во владении мячом (67% против 33%), но уступили в показателях ударов по воротам, что не помешало им забить, в отличии от соперника.

Во внутреннем первенстве столичный коллектив поочередно обыграл «Оденсе» (3:2), «Орхус» (2:1) и «Хорсенс» (2:0). Набрав девять баллов «Копенгаген» возглавил турнирную таблицу чемпионата Дании.

Отметим, что за последние годы участей в еврокубках копенгагенцы никогда не испытывали проблем на данной стадии отбора, зачастую обыгрывая своих соперников в двух встречах.

«Нью-Сейнтс»

«Святые», в отличии от своего оппонента, начали свою еврокубковую компанию с первого раунда отбора Лиги чемпионов.

На этом этапе валлийский чемпион убрал со своего пути чемпиона Косово «Ферроникели». В Ульсе команды сыграли вничью 2:2, а на Балканах победу праздновал «Нью-Сейнтс» (1:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Как правило, клуб из селения Ллансантффред за последние годы преодолевал первую стадию квалификации, но на второй стадии отбора всегда прекращал борьбу.

Так и в минувшем сезоне валлийцы преодолели одного противника в ЛЕ, но на следующем этапе дважды уступили датскому «Мидтьюлланну» (0:2 и 1:3).

Прогноз на «Копенгаген» — «Нью-Сейнтс»

Прогнозируем, что чемпион Дании в ответном поединке обыграет валлийскую команду. И по всей видимости, сделает это с разницей в несколько мячей. 0