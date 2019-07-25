«Хапоэль Беер-Шева» — «Кайрат». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

В четверг, 25 июля, в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы, «Хапоэль Беер-Шева» примет на своем поле «Кайрат». Начало поединка — в 20:30 мск. Прогноз на «Хапоэль Беер-Шева» — «Кайрат».

«Хапоэль Беер-Шева»

«Хапоэль» в последнем розыгрыше чемпионата Израиля сумел завоевать бронзовые награды, отстав от второго места всего на три балла.

В еврокубках израильянам лучше всего получилось проявить себя в сезоне 2016/2017, когда «верблюды» пробились в 1/16 Лигу Европы. Годом позже они не вышли из группы, а в 2018-м последовательно уступили загребскому «Динамо» с АПОЭЛом.

Все прогнозы на Лигу Европы

Накануне команда на внутренней арене стартовала поединком Суперкубка, в котором одолела «Маккаби» из Хайфы со счетом 1:0.

В первом раунде отбора Лиги Европы дружина из Беэр-Шевы по сумме двух встреч оказалась сильней «Лачи» из Албании.

В гостях клуб разошелся с соперником миром 1:1, благодаря голу Леви в концовке, а в ответном матче уже в родных стенах одержал победу 1:0.

«Кайрат»

Казахстанский клуб последние 5 лет тоже постоянно играет в квалификации Лиги Европы, но тоже ни разу на пробился в групповую стадию.

Лишь в сезоне 15/16 «Кайрат» добрался до последней стадии отборочных игр, споткнувшись на «Бордо».

Чемпионат Казахстана проходит по системе «весна-осень». В 2018 году «Кайрат» занял второе место и стал обладателем Кубка Казахстана, одержав победу в финале над «Атырау» (1:0).

Календарь и таблица Лиги Европы

В текущем розыгрыше «Кайрат» идет третьим, набрав 38 очка. Отставание от лидирующего «Тобола» составляет всего одно очко.

В последних турах «Кайрат» проиграл «Ордабасы» (0:1), дома разгромил «Кайсар» (5:1) и в гостях победил «Тобол» (5:3).

Между этими матчам «Кайрат» провел встречи 1-го квалификационного раунда с боснийским клубом «Широки Бриег», выиграв обе встречи со счетом 2:1.



Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кайрата» — 2.65, победа «Широки Бриег» — 2.75, ничья в основное время — 3.40.

Прогноз

На победу «Хапоэля» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,75, на ничейный результат — 3,55, а на выездной успех «Кайрата» — 4,95.

Хозяева только вкатываются в сезон, в то время как «Кайрат» уже набрал ход, да еще и уверенно выиграл четыре последних матча. На выезде казахстанская команда как минимум не проиграет.

«Кайрату» надо забить на выезде, но у команды нет проблем с атакой. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,10 и «забьют обе» за 2.0. 0