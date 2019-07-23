«ХБ Торсхавн» — «Линфилд». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы 23 июля 2019 года

Во втором раунде отбора Лиги Европы «путь чемпионов» «Линфилд» из Северной Ирландии на своем поле в первом поединке примет фарерский «ХБ Торсхавн». Начало встречи — в 18:45 по мск. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «Линфилд».

«ХБ Торсхавн»

23-кратный чемпион Фарерских островов начал эту еврокубковую компанию в Лиге чемпионов, где на первом раунде отбора был выбит финским «ХИК Хельсинки».

Матч в Финляндии закончился разгромам для фарерской команды со счетом 0:3, даже несмотря на ранее удаление у хозяев поля. В Торсхавне «красно-черные» вели 2:0, но в итоге пропустили два мяча, игра закончилась 2:2.

«ХБ Торсхавн» только один раз в своей еврокубковой истории проходили хотя бы один раунд. В сезоне 2014/15 торсхавнцы выбили гибралтарский «Линкольн» (5:2 и 1:1).

В текущем чемпионате Фарер «ХБ Торсхавн» с 30 очками после 15 матчей разместился на пятом месте, отставая от лидера «Викингура» на пять баллов.

«Линфилд»

53-кратный чемпион Северной Ирландии также начинал этот сезон в Лиге чемпионов. На аналогичной стадии отбора он был в двух встречах бит норвежским «Русенборгом»: 0:2 дома и 0:4 на выезде.

«Синие» более удачно выступают на евроарене в последнее время, в отличии от своего предстоящего противника. За минувшие шесть сезонов они прошли пять команд.

Примечательно, что четыре из них были представителями Фарерских островов. Дважды «Линфилд» выбивал «Б-36 Торсхавн», и по разу «ИФ Фуглафьердур» и «НСИ Рунавик».

В восьми поединках против фарерцев клуб из Белфаста добыл четыре победы, три раза играл вничью и одну встречу проиграл, забил в этих матчах 13 голов, а пропустил — шесть.

Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «Линфилд»

«Линфилд» удачно играет против представителей Фарерских островов. Поэтому, предлагаем поставить на непроигрыш северо-ирландцев. 0