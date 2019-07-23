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    Продолжит ли «Линфилд» проходить представителей Фарер?

    «ХБ Торсхавн» — «Линфилд». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы 23 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «Линфилд»
    Футболисты «ХБ Торсхавн»
    Во втором раунде отбора Лиги Европы «путь чемпионов» «Линфилд» из Северной Ирландии на своем поле в первом поединке примет фарерский «ХБ Торсхавн». Начало встречи — в 18:45 по мск. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «Линфилд».

    «ХБ Торсхавн»

    23-кратный чемпион Фарерских островов начал эту еврокубковую компанию в Лиге чемпионов, где на первом раунде отбора был выбит финским «ХИК Хельсинки».

    Матч в Финляндии закончился разгромам для фарерской команды со счетом 0:3, даже несмотря на ранее удаление у хозяев поля. В Торсхавне «красно-черные» вели 2:0, но в итоге пропустили два мяча, игра закончилась 2:2.

    «ХБ Торсхавн» только один раз в своей еврокубковой истории проходили хотя бы один раунд. В сезоне 2014/15 торсхавнцы выбили гибралтарский «Линкольн» (5:2 и 1:1).

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    • В текущем чемпионате Фарер «ХБ Торсхавн» с 30 очками после 15 матчей разместился на пятом месте, отставая от лидера «Викингура» на пять баллов.

    «Линфилд»

    53-кратный чемпион Северной Ирландии также начинал этот сезон в Лиге чемпионов. На аналогичной стадии отбора он был в двух встречах бит норвежским «Русенборгом»: 0:2 дома и 0:4 на выезде.

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    «Синие» более удачно выступают на евроарене в последнее время, в отличии от своего предстоящего противника. За минувшие шесть сезонов они прошли пять команд.

    Примечательно, что четыре из них были представителями Фарерских островов. Дважды «Линфилд» выбивал «Б-36 Торсхавн», и по разу «ИФ Фуглафьердур» и «НСИ Рунавик».

    В восьми поединках против фарерцев клуб из Белфаста добыл четыре победы, три раза играл вничью и одну встречу проиграл, забил в этих матчах 13 голов, а пропустил — шесть.

    Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «Линфилд»

    «Линфилд» удачно играет против представителей Фарерских островов. Поэтому, предлагаем поставить на непроигрыш северо-ирландцев. 0

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    «ХБ Торсхавн» — «Линфилд». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы 23 июля 2019 года. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «Линфилд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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