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    Продолжат ли американцы обыгрывать Ямайку?

    Ямайка — США. Прогноз (к. 1.54) и ставки на полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ 4 июля 2019 года

    Прогнозы на Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 Прогнозы на сборную Ямайки Прогнозы на сборную США
    Прогноз на Ямайка — США
    США — Ямайка: фрагмент финального матча ЗКК-2017
    В четверг, 4 июля, в матче 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Ямайки сыграет с национальной командой США. Встреча, которая пройдет в американском Нэшвилле, начнется в 04:00 по мск. Прогноз на Ямайка — США.

    Ямайка

    Национальная команда Ямайки с пятью очками смогла занять первое место в квартете С на групповом этапе Золотого кубка.

    На старте континентального турнира «регги-парни» одолели сборную Гондураса со счетом 3:2, а в других двух встречах они добивались ничейных результатов.

    Во втором туре ямайцы поделили очки с командой Сальвадора (0:0), а в заключительном поединке группового раунда они поделили очки с Кюрасао (1:1) и на пару вышли в плей-офф турнира.

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    • В четвертьфинальном поединке сборной Ямайке противостояла Панама, которую островитяне минимально одолели (1:0) благодаря голу с пенальти на 75-й минуте игры.

    США

    «Звездно-полосатые» на этом турнире пока только побеждали. И при этом, смогли сохранить свои ворота на замке.

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    На групповом раунде «янки» показали 100% результат, победив в двух случаях с разгромным счетом. На старте турнира они крупно переиграли Гайану (4:0) и Тринидад и Тобаго (6:0).

    Затем американцы немного сбавили обороты, добыв две виктории по 1:0. Еще в матче группового этапа они одолели Панаму, а в 1/4 финала ЗКК сборная США с таким же счетом обыграла Кюрасао и вышла в полуфинал.

    Все прогнозы на футбол

    Сборная США в последних трех встречах смогла обыграть сборную Ямайки. Два раза по 1:0 и один раз 2:1, пришедшем на финал ЗКК 2017 года.

    Прогноз на Ямайка — США

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной США. На ее победу в основное время предлагают — 1.54.

    На викторию сборной Ямайки дают — 7.80, ничья оценена — в 3.70.

    Проход: США — 1.23; Ямайки — 4.20.

    Так как поединок пройде на территории США, сомневаться в победе «звездно-полосатых» не приходится. Ставим на победу американцев еще по итогам основного времени. 0

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    Ямайка — США. Прогноз (к. 1.54) и ставки на полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ 4 июля 2019 года. Прогноз на Ямайка — США. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
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