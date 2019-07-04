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    Сможет ли Чили в третий раз подряд выйти в финал Кубка Америки?

    Чили — Перу. Прогноз и ставки на полуфинал Кубка Америки-2019 4 июля

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Чили Прогнозы на сборную Перу
    Прогноз на Чили — Перу
    Артуро Видаль
    Во втором полуфинале Кубка Америки 4 июля встретятся сборные Чили и Перу. Матч пройдет на «Арене Гремио». Начало — в 03:30 мск. Прогноз на Чили — Перу.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Полуфинал 04 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    Сборная Чили

    Действующий победитель турнира сборная Чили на пути к полуфиналу Кубка Америки-2019 одержала две победы в четырех матчах.

    На групповой стадии подопечные Рейнальдо Руэды сперва со счетом 4:0 разгромили гостей турнира сборную Японии, а затем со счетом 2:1 выиграли у Эквадора. В третьем поединке чилийцы со счетом 0:1 проиграли Уругваю, тем самым уступив первое место в группе.

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    В плей-офф сборная Чили вышла со второй строчки, но опередив ближайшего преследователя Японию на 2 очка.

    В четвертьфинале соперником чилийцев была сборная Колумбии. В основное время команды не определили победителя — 0:0. В серии пенальти чилийские футболисты оказались точнее — 5:4.

    Напомним, сборная Чили дважды подряд выходила в финал Кубка Америки в предыдущие разы и в обоих случаях выигрывала турнир.

    Сборная Перу

    Сборная Перу сумела дойти до полуфинала лишь с одной победой в основное время матча.

    Команда Рикардо Гареки начала турнир с ничьей в матче против Венесуэлы (0:0). Во втором туре группового этапа перуанцы со счетом 3:1 обыграли Боливию, но затем были разгромлены Бразилией (0:5).

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    Набрав 4 очка, сборная Перу вышла в плей-офф как лучшая команда из числа тех, что заняли в своих группах третьи места.

    В четвертьфинале соперником Перу был Уругвай. По ходу основного времени матча три гола уругвайской сборной были отменены из-за VAR (0:0), а в серии пенальти удача вновь улыбнулась перуанцам — 5:4.

    Сборная Перу в 2011 и 2015 годах уже играла в полуфиналах Кубка Америки, но пробиться в финал не смогла.

    Прогноз

    На победу сборной Чили по итогам основного времени матча букмекеры дают коэффициент 1,98, на ничью — 3,32, а на победу Перу — 4,64.

    На то, что в финал выйдут чилийцы, иожно поставить с коэффициентом 1,45, тогда как на проход Перу — 2,89.

    Наш прогноз на матч — сборная Чили выиграет один из таймов с коэффициентом 1,58. 0

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    Чили — Перу. Прогноз и ставки на полуфинал Кубка Америки-2019 4 июля. Прогноз на Чили — Перу. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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