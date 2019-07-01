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    Отправят ли американцы домой сборную Кюрасао?

    США — Кюрасао. Прогноз и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 1 июля 2019 года

    Прогнозы на Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 Прогнозы на сборную США
    Прогноз на США — Кюрасао
    Джози Алтидор
    В понедельник, 1 июля, сборная США сыграет с командой Кюрасао в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ. Встреча, которая пройдет в Филадельфии, начнется в 03:00 по московскому времени. Прогноз на США — Кюрасао.
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    Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала 01 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    США

    Сборная США успешно выступила на групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ, одержав три победы в трех матчах.

    Подопечные Грегга Берхолтера поочередно обыграли Гайану (4:0), Тринидад и Тобаго (6:0) и Панаму (1:0).

    Примечательным является тот факт, что сборная США стала единственной командой, которая не пропустила ни одного гола на старте турнира.

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    Самыми результативными в составе американцев являются следующие игроки: Гьяси Зарде (3 гола), Тайлер Бойд (2 гола), Аарон Лонг (2 гола) и Пол Арриола (2 гола).

    Кюрасао

    Сборная Кюрасао преподнесла сюрприз, когда заняла второе место в группе C, набрав четыре очка.

    Команда Ремко Бисентини начала турнир с поражения от Сальвадора (0:1), после которого казалось, что она потеряла шансы на выход в плей-офф.

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    Однако затем сборная Кюрасао обыграла Гондурас (1:0) и сыграла вничью с Ямайкой (1:1), чего хватило для участия в четвертьфинале.

    Заметим, что гол в ворота Ямайки команда Кюрасао забила на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной США — 1.12, победа сборной Кюрасао — 26.00, ничья — 8.20.

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    За последние пару лет команда Кюрасао добилась значительного прогресса, и все же на групповом этапе ей явно сопутствовала удача, так что попадание в четвертьфинал является лишь стечением обстоятельств.

    Конечно, американцы намного сильнее ближайшего соперника, которого должны легко обыгрывать при поддержке своих болельщиков в Филадельфии. Наш прогноз — «победа сборной США с форой -2» за 1.67.

    Альтернативой может стать ставка «индивидуальный тотал сборной США больше 2,5» за 1.83. Американцы пока радуют результативностью, так что способны разгромить Кюрасао. 0

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    США — Кюрасао. Прогноз и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 1 июля 2019 года. Прогноз на США — Кюрасао. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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