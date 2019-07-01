США — Кюрасао. Прогноз и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 1 июля 2019 года

США
Сборная США успешно выступила на групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ, одержав три победы в трех матчах.
Подопечные Грегга Берхолтера поочередно обыграли Гайану (4:0), Тринидад и Тобаго (6:0) и Панаму (1:0).
Примечательным является тот факт, что сборная США стала единственной командой, которая не пропустила ни одного гола на старте турнира.
Самыми результативными в составе американцев являются следующие игроки: Гьяси Зарде (3 гола), Тайлер Бойд (2 гола), Аарон Лонг (2 гола) и Пол Арриола (2 гола).
Кюрасао
Сборная Кюрасао преподнесла сюрприз, когда заняла второе место в группе C, набрав четыре очка.
Команда Ремко Бисентини начала турнир с поражения от Сальвадора (0:1), после которого казалось, что она потеряла шансы на выход в плей-офф.
Однако затем сборная Кюрасао обыграла Гондурас (1:0) и сыграла вничью с Ямайкой (1:1), чего хватило для участия в четвертьфинале.
Заметим, что гол в ворота Ямайки команда Кюрасао забила на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной США — 1.12, победа сборной Кюрасао — 26.00, ничья — 8.20.
За последние пару лет команда Кюрасао добилась значительного прогресса, и все же на групповом этапе ей явно сопутствовала удача, так что попадание в четвертьфинал является лишь стечением обстоятельств.
Конечно, американцы намного сильнее ближайшего соперника, которого должны легко обыгрывать при поддержке своих болельщиков в Филадельфии. Наш прогноз — «победа сборной США с форой -2» за 1.67.
Альтернативой может стать ставка «индивидуальный тотал сборной США больше 2,5» за 1.83. Американцы пока радуют результативностью, так что способны разгромить Кюрасао. 0