Камерун — Гвинея-Бисау. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка африканских наций 25 июня 2019 года

Во вторник, 25 июня, в поединке первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Камеруна сыграет с командой Гвинеей-Бисау. Начало поединка — в 20:00 по Москве. Прогноз на Камерун — Гвинея-Бисау.

Камерун

«Неукротимые львы» на пару с Марокко легко квалифицировались на предстоящий КАН, одержав три победы при двух ничьих и одном поражении, разница мячей — 6:3.

Единственный проигрыш состоялся от марокканцев (0:2) на выезде, также потери очков состоялись в выездных встречах с Коморами и Малави, во всех домашних играх камерунцы побеждали.

Перед континентальным первенством сборная Камеруна обыграла Замбию и испанский клуб «Алькоркон» (11:0), а также сыграла вничью со сборной Мали (1:1).

В минувшем розыгрыше КАН, который прошел в 2017 году в Габоне, Камерун стал победителем того турнира, одолев в финале Египет (2:1). Эта победа стала для «неукротимых львов» пятой в Кубке африканских наций.

Гвинея-Бисау

Сборная Гвинеи-Бисау с 9 очками в отборочном турнире в одной компании с Намибией, Мозамбиком и Замбией стала первой, но опередила последнюю команду всего лишь на два балла.

В квалификационном розыгрыше «зелено-красно-желтые» добыли только две победы, три матча свели вничью и одну встречу проиграли, забили восемь голов, а пропустили на один меньше.

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Перед финальной частью континентального турнира команда Басиро Канде уступила национальной команде Анголе со счетом 0:2.

Гвинея-Бисау только в 2017 году первый раз участвовала в финальной части КАН. На том турнире гвинейцы заняли последнее место в группе, заработав одно очко. Одним из тогдашних соперников как раз был Камерун, которому они проиграли — 1:2.

Прогноз на Камерун — Гвинея-Бисау

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение действующим чемпионам КАН: победа сборной Камеруна — 1.67, победа сборной Гвинеи-Бисау — 5.65, ничья — 3.70.

Прогнозируем, что 5-кратный чемпион Африки начнет защиту своего титула с победы над аутсайдером турнира. 0