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    Пройдут ли США в полуфинал молодежного ЧМ?

    США U20 — Эквадор U20. Прогноз (к. 5.00) и ставки на ЧМ-2019 U20 8 июня 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную Эквадора
    Прогноз на США U20 — Эквадор U20
    В 1/8 финала США прошли Францию
    В субботу, 8 июня, в поединке четвертьфинала чемпионата мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет сыграют сборные США и Эквадора. Начало игры — 18:30 по мск. Прогноз на США U20 — Эквадор U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. 1/4 финала 08 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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    США U20

    Сборная США изначально входила в число главных претендентов на триумф в Польше, где проходит молодежный чемпионат мира.

    Впрочем, уже в первом туре группового этапа американцы потерпели поражение от Украины (1:2). И все же, последующие победы над Нигерией (2:0) и Катаром (1:0) позволили подопечным Таба Рамоса стать вторыми в группе D.

    Тем не менее, из-за того, что команда не сумела выиграть квартет, ей выпал не лучший жребий. В 1/8 финала она встретилась с другим претендентом на триумф — Францией.

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    К чести коллектива сумел победить со счетом 3:2, хотя до 74-й минуты уступал с результатом 1:2.

    Эквадор U20

    Для Эквадора этот мундиаль начался с ничьи. Латиноамериканская сборная встретилась с Японией и по итогу сыграла вничью 1:1.

    Далее была встреча с Италией и реальная возможность побороться за первое место в квартете, но добыть очки не удалось. Тем не менее, победа все-таки была одержана в заключительном туре над Мексикой — 1:0.

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    • Этот успех позволил занять третью позицию в квартете B. В 1/8 финала подопечные Хорхе Селико сумели победить Уругвай (3:1), хотя именно последний считался фаворитом матча и вел по ходу игры 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение латиноамериканцам, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех американцев оценивается в 2,87, а ничья — в 3,00.

    Рекомендуем ставить на то, что Эквадор выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

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