«Севилья» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 18 мая 2019 года

В субботу, 18 мая, «Севилья» на своем поле примет «Атлетик» в рамках 38-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 17:15 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Атлетик».

«Севилья»

Футболисты «Севильи» занимают шестое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 56 очков.

Андалузская команда уже обеспечила себе попадание в зону Лиги Европы по итогам сезона, но победа в заключительном туре еще сохраняет вероятность попадания в зону Лиги чемпионов.

Проблемой может стать то, что с конца апреля подопечные Хоакина Капарроса проиграли «Жироне» (0:1) и «Леганесу» (0:3), а также разошлись миром с «Атлетико» (1:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

После травм у «Севильи» восстанавливаются Лучо Гарсия, Максимилиан Вебер, Даниэл Каррису и Андре Силва. Дисквалификацию отбывает Эвер Банега.

«Атлетик»

«Атлетик» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 53 очками.

Баски пока не оформили путевку в еврокубки на следующий сезон, но сделают это, если наберут хотя бы один балл в заключительном туре.

На прошлой неделе команда Гаиски Гаритано выиграла у «Сельты» (3:1), хотя до этого потерпела поражение от «Вальядолида» (0:1).

В лазарете «Атлетика» находятся Андер Итурраспе и Горка Гурусета.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Севильи» — 1.85, победа «Атлетика» — 4.10, ничья — 3.70.

Очевидно, что подопечным Капарроса хочется попасть в Лигу чемпионов и заработать больше призовых, но, похоже, их поезд уже ушел. Маловероятно, что «Хетафе» и «Валенсия» синхронно оступятся, а андалузская команда наберет три очка.

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Кроме того, сами баски, которые отлично провели вторую часть сезона, не планируют проигрывать, чтобы в один миг не лишиться путевки в еврокубки.

Вероятно, хозяева будут владеть инициативой, но гости, как нам кажется смогут засушить игру. Наш прогноз — «тотал голов меньше 3» за 1.70.

Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют и тотал больше 2,5: нет», которая принимается с коэффициентом 1.83. 0