«Хетафе» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Испании 18 мая 2019 года

«Хетафе»
Клуб из пригорода Мадрида за тур до конца чемпионата Испании с 58 очками расположился на пятой строке в турнирной таблице, от пятой «Валенсии» «синие» отстают только по дополнительным показателям.
Потерял «Хетефе» четвертую лигачемпионовскую строку в минувшем туре, когда на выезде проиграл «Барселоне» со счетом 0:2.
До этого матча «городские» смогли победить только в одном из трех последних поединков, обыграв в 36-м туре «Жирону» (2:0) на своей территории.
В 18-ти домашних встречах этого сезона Примеры «Хетафе» добился в них 11-ти побед, два ничейных результата и пять раз проиграл, разница мячей — 26:11.
«Вильярреал»
«Желтая субмарина» перед последнем туром Примеры расположилась на 14-й строке в турнирной таблице, имея в своем активе 43 очка и опережают зону вылета на шесть пунктов.
За последние пять встреч в испанском первенстве «Вильярреал» уступил только в одной встрече, еще одну игру свел вничью и трижды выиграл.
18-ть гостевых встреч принесли «подводникам» пять викторий, столько же ничьих и восемь поражений, разница забитых и пропущенных — 19:24.
В первом круге «Хетафе» на выезде обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1. В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами (4:0 и 0:1).
Прогноз на «Хетафе» — «Вильярреал»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хетафе» — 1.67, победа «Вильярреала» — 5.20, ничья — 4.10.
«Хетефе», чтобы подняться на 4-е лигачемпионовское место, нужно будет набрать больше очков, чем «Валенсия», которая имеет преимущество перед «синими» в личных встреча (0:0 и 0:1).
Прогнозируем, что со своей первостепенной задачей клуб из пригорода Мадрида справится, обыграв на своей арене «подводников», которые не имеют турнирных задач. 0