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    «Крылья Советов» — «Уфа»: игра за шесть очков

    «Крылья Советов» — «Уфа». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 5 мая 2019 года

    РПЛ Футбол России Крылья Советов Уфа
    Прогноз на «Крылья Советов» — «Уфа»
    Сильвестр Игбун
    В воскресенье, 5 мая, в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» примут на своем поле «Уфу». Встреча, которая пройдет на «Самара-Арена», начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Уфа».

    «Крылья Советов»

    «Волжане» имеют в своем активе 27 очков и с таким количеством баллов идут в зоне переходных матчей, на 13-м месте. До 12-й спасительной строки им не хватает двух пунктов.

    За последние семь встреч в чемпионате страны «Крылышки» проиграли в шести из них при одной победе. Обыграть смогли только кризисный «Рубин» на своей территории со счетом 1:0.

    Поражения пришлись на домашние игры против тульского «Арсенала» и «Урала» (по 0:1), а также на выездные матчи от «Оренбурга» (1:3), «Динамо», «Краснодара» (по 0:1) и «Зенита» (2:4) в последнем игровом дне первенства.

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    • На свой арене самарцы в текущем розыгрыше РПЛ провели 13-ть игр, в которых одержали пять побед, одну встречу свели вничью и семь раз проиграли, разница мячей — 9:12.

    В лазарете команды находятся защитники Мияйлович и Чичерин.

    «Уфа»

    Башкирская команда также находится в зоне стыковых матче, на 14-м месте. У нее на счету числится 25 баллов и отрыв в пять очков от прямого вылета.

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    Уфимцы за такой же период, как у их предстоящего противника, набрали гораздо больше заветных пунктов. «Горожане» в этом отрезке дважды победили, три встречи свели вничью и две игры проиграли.

    Уступили в домашних поединках «Ахмату» (0:1) и тульскому «Арсеналу» (1:2), расписали гостевые мировые с ЦСКА (2:2), «Енисеем» (0:0) и «Рубином» (1:1). Одолели в родных пенатах «Ростов» (1:0) и «Урал» (4:1) в минувшем туре чемпионата.

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    Клуб из Уфы в этом сезоне Премьер-лиги на выезде еще не выигрывал. В 12 матчах «Уфа» восемь раз играла вничью и четыре встречи проиграла, разница забитых и пропущенных — 8:14.

    Из-за травмы не сыграет защитник Джемаль Табидзе.

    В первом круге «Крылышки» одержали победу в Уфе со счетом 2:1. В сезоне РПЛ-2016/17 оба матча выиграла «Уфа» (по 1:0).

    Прогноз на «Крылья Советов» — «Уфа»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.40.

    На победу гостей дают — 3.35, ничья оценена — в 3.10.

    Рискнем предположить, что «Уфа», которая находятся в более лучшей форме, не должна проиграть в Самаре.

    Еще считаем, что поединок будет «низовым». 0

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    «Крылья Советов» — «Уфа». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 5 мая 2019 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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