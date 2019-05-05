«Крылья Советов» — «Уфа». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 5 мая 2019 года

«Крылья Советов»
«Волжане» имеют в своем активе 27 очков и с таким количеством баллов идут в зоне переходных матчей, на 13-м месте. До 12-й спасительной строки им не хватает двух пунктов.
За последние семь встреч в чемпионате страны «Крылышки» проиграли в шести из них при одной победе. Обыграть смогли только кризисный «Рубин» на своей территории со счетом 1:0.
Поражения пришлись на домашние игры против тульского «Арсенала» и «Урала» (по 0:1), а также на выездные матчи от «Оренбурга» (1:3), «Динамо», «Краснодара» (по 0:1) и «Зенита» (2:4) в последнем игровом дне первенства.
На свой арене самарцы в текущем розыгрыше РПЛ провели 13-ть игр, в которых одержали пять побед, одну встречу свели вничью и семь раз проиграли, разница мячей — 9:12.
В лазарете команды находятся защитники Мияйлович и Чичерин.
«Уфа»
Башкирская команда также находится в зоне стыковых матче, на 14-м месте. У нее на счету числится 25 баллов и отрыв в пять очков от прямого вылета.
Уфимцы за такой же период, как у их предстоящего противника, набрали гораздо больше заветных пунктов. «Горожане» в этом отрезке дважды победили, три встречи свели вничью и две игры проиграли.
Уступили в домашних поединках «Ахмату» (0:1) и тульскому «Арсеналу» (1:2), расписали гостевые мировые с ЦСКА (2:2), «Енисеем» (0:0) и «Рубином» (1:1). Одолели в родных пенатах «Ростов» (1:0) и «Урал» (4:1) в минувшем туре чемпионата.
Клуб из Уфы в этом сезоне Премьер-лиги на выезде еще не выигрывал. В 12 матчах «Уфа» восемь раз играла вничью и четыре встречи проиграла, разница забитых и пропущенных — 8:14.
Из-за травмы не сыграет защитник Джемаль Табидзе.
В первом круге «Крылышки» одержали победу в Уфе со счетом 2:1. В сезоне РПЛ-2016/17 оба матча выиграла «Уфа» (по 1:0).
Прогноз на «Крылья Советов» — «Уфа»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.40.
На победу гостей дают — 3.35, ничья оценена — в 3.10.
Рискнем предположить, что «Уфа», которая находятся в более лучшей форме, не должна проиграть в Самаре.
Еще считаем, что поединок будет «низовым». 0