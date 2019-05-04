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    Лишит ли «Урал» спартаковцев надежд на Лигу чемпионов?

    «Урал» — «Спартак». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 4 мая 2019 года

    РПЛ Футбол России Урал Спартак
    Прогноз на «Урал» — «Спартак»
    Зе Луиш
    В субботу, 4 мая, «Урал» на своем поле примет «Спартак» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Екатеринбург Арене», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Урал» — «Спартак».

    «Урал»

    Весенняя часть сезона для «Урала» началась с того, что он в рамках чемпионата уступил на своем поле «Зениту» со счетом 0:1.

    Затем в ответном матче 1/4 финала Кубка России екатеринбуржцы одолели «Спартак» (1:0) на своем поле и вышли в полуфинал турнира.

    В рамках чемпионата команда Дмитрия Парфенова в Грозном сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), дома уступила ЦСКА (0:1) и на выезде проиграла «Ростова» (1:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В первом полуфинальном матче Кубка «Урал» победил дома тульский «Арсенал» (1:0), после чего в рамках РПЛ победил «Енисей» (2:1) и в Туле разошелся миром с «Арсеналом» (0:0).

    Беспроигрышную серию екатеринбуржцев продолжили победы над «Рубином» (2:1) дома и «Крыльями» (1:0) в гостях. В последнем матче «Урал» был на выезде разгромлен «Уфой» (1:4).

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    • После 26 туров «Урал» с 33 очками расположился на 10-м месте в таблеце РПЛ. Разница мячей 27-40, лучший бомбардир с 6 голами — Эрик Бикфалви, по 5 голов забили Николай Димитров и Андрей Панюков.

    «Спартак»

    Весенняя часть сезона началась для красно-белых с домашнего матча РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Затем «Спартак» на выезде уступил «Уралу» (0:1), вылетев в четвертьфинале Кубка России.

    В марте чемпионате красно-белые одержали выездную победу над «Динамо» (1:0), на своем поле обменялись голами с «Зенитом» (1:1) и увезли три очка из Грозного, обыграв «Ахмат» (3:1).

    В апреле «Спартак» потерпел домашнее поражение в дерби с ЦСКА (0:2), на выезде уступил «Ростову» (1:2) и одержал победу над «Енисеем» (2:0).

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    Затем «Спартак» был разгромлен в Туле «Арсеналом» (3:0), после чего в отставку были отправлены спортивный директор и вице-президент клуба.

    В последнем матче «Спартак»на своем поле сыграл вничью с «Рубином» (1:1), упустив победу на последних минутах.

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    • После 26 туров РПЛ «Спартак» с 40 очками расположился на 5-м месте. Разница мячей 32-28, лучший бомбардир с 8 голами — Зе Луиш, еще 6 забил Луис Адриано.

    В лазарете «Спартака» голкиперы Артём Ребров и Александр Селихов и защитник Илья Кутепов.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 2,45, тогда как на ничью — 3,20, а на успех «Урала» — 3,10.

    «Урал» в этом сезоне уже трижды сыграл со «Спартаком», ни разу не проиграв, но одержав две победы. Учитывая, что на своем поле екатеринбуржцы играют увереннее, прогнозируем, что они не проиграют.

    «Урал» забивает немного, но почти в каждом матче, а «Спартак» пропустил в 8 из 10 последних встреч. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,90. 0

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    «Урал» — «Спартак». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 4 мая 2019 года. Прогноз на «Урал» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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